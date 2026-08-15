ИИ уже работает в Конгрессе США: одна ошибка случайно это разоблачила

Конгресс США / © Associated Press

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Сотрудники Конгресса США все чаще используют ChatGPT, Claude и Grok для работы с документами, исследований и подготовки законодательных материалов. В то же время, четких общих правил контроля за использованием таких инструментов фактически нет.

Об этом пишет The Washington Post.

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Один из показательных случаев произошел в офисе республиканки Анны Паулины Луны. При работе над документом к Закону о национальной обороне сотрудник случайно оставил в публичной версии фрагмент ответа Claude вместе с техническим текстом запроса.

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Сама Луна подтвердила, что ее сотрудники пользуются ИИ. По ее словам, разные помощники выбирают разные сервисы, в частности ChatGPT, Claude и Grok, а использование чат-ботов для создания кратких изложений она не считает проблемой.

Как ИИ используются в Конгрессе

По данным издания, инструменты искусственного интеллекта используют работники Палаты представителей, так и Сената. Чаще их применяют для поиска информации, подготовки резюме документов, черновиков и работы с большими массивами текста.

При этом есть риск, что созданные ИИ ошибки или вымышленные факты могут попасть в официальные документы, речи, переписку или законодательные тексты, если результаты работы чат-ботов не проверять.

Единой жесткой политики по использованию генеративного ИИ на Капитолийском холме пока нет. По информации WP, также не было зафиксировано случаев официального дисциплинарного наказания сотрудников Конгресса за нарушение имеющихся рекомендаций по ИИ.

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Некоторые офисы устанавливают свои ограничения. К примеру, помощница конгрессмена-демократа Клео Филдса Сидни Брум рассказала, что принципиально не использует ИИ для написания документов с нуля, а только как вспомогательный инструмент.

Напомним, основатель Tesla, SpaceX, xAI и других высокотехнологичных компаний Илон Маск заявил, что уже примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдет совокупный человеческий разум, а большинство задач будет выполнять лучше людей.

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