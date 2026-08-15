Польща готується до війни?: Туск оголосив про посилення армії та кордонів з РФ

Військовий Польщі / © Associated Press

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Польща планує й надалі збільшувати чисельність армії, модернізувати озброєння та посилювати захист кордонів.

Про це 15 серпня під час святкування Дня Війська Польського у Гдині заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Wiadomosci.

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За його словами, безпека країни має спиратися на чотири основні складові: захищені кордони, сильні міжнародні союзи, сучасну армію та потужну економіку.

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Туск наголосив, що Польща будує військо, яке завдяки чисельності та сучасному оснащенню матиме значний вплив на безпеку всього регіону.

«Наша армія незабаром стане найбільшою в Європі. Ми будуємо сили, які своєю сучасністю та чисельністю визначатимуть долю регіону», — заявив прем’єр.

Витрати на оборону він назвав інвестицією у безпеку країни. За словами Туска, масштабні військові програми Польща може фінансувати завдяки економічному зростанню.

Окремо прем’єр наголосив на посиленні кордонів. Серед ключових напрямів він назвав проєкт «Східний щит», співпрацю з країнами Балтії та Північної Європи, а також збереження єдності НАТО.

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Туск також заявив, що підтримка України у війні проти Росії безпосередньо пов’язана з безпекою Польщі.

За його словами, мета нарощування військової потужності — стримати потенційного противника та не допустити нової війни.

Польща посилює армію: останні новини

Раніше повідомлялося, що Польща планує спрямувати майже 44 млрд євро на посилення військової інфраструктури та модернізацію армії на тлі загрози з боку Росії.

Варшава стане найбільшим окремим отримувачем коштів у межах європейської оборонної програми SAFE обсягом 150 млрд євро. Гроші планують використати на модернізацію війська, розвиток польського оборонно-промислового комплексу та підтримку компаній, які працюють із виробниками озброєнь. Загалом Польща планує витрачати на оборону близько 4,8% ВВП.

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Паралельно аналітики ISW заявляли, що Росія продовжує так звану «Фазу нуль» — кампанію, спрямовану на створення інформаційних і психологічних умов для можливих майбутніх провокацій проти НАТО. До неї вони відносять вторгнення дронів, диверсії, перешкоди засобами РЕБ та інші провокаційні дії.

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