Маріуш Блащак / © Associated Press

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Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розкритикував рішення щодо передавання Україні наступної партії ракет до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про він написав у соціальній мережі Х.

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Пост Блащака став відповіддю на заяву заступниці міністра оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької. Остання цього дня інформувала, що рішення щодо Patriot для України ухвалять найближчими днями.

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Ексміністр оборони Польщі заявив, що це «абсолютно неприйнятно».

«Ці ракети були придбані для того, щоб захищати польське небо, польські міста та польські родини. Не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх коштом нашої безпеки», — наголосив Блащак.

Ракети до Patriot від Польщі — що відомо

Польща розглядає можливість передавання Україні додаткових ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Рішення можуть ухвалити найближчими днями, повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі RMF FM.

На позицію польської влади вплинув нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі.

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Заступниця міністра зазначила, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі схиляється до передавання Україні додаткових ракет.

«Він воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас», — сказала Собковяк-Чарнецька.

У липні Міністерство оборони Польщі підтвердило передавання Україні ракет PAC-3 для систем Patriot. Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомляв, що йшлося про п’ять ракет.

Системи Patriot є одним із ключових засобів української ППО для перехоплення російських балістичних та інших ракет. Україна регулярно закликає партнерів збільшити постачання ракет до цих систем на тлі масованих атак.

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