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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У ЄС почали просити "Резерв+" навіть у жінок: у МЗС пояснили, що відбувається

Випадки таких вимог стосуються переважно заявників, які не змогли підтвердити законність свого виїзду з України.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Біженці в ЄС

Біженці в ЄС / © ТСН.ua

У Міністерстві закордонних справ України пояснили випадки, коли в окремих країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту українських громадян, зокрема жінок, просили надати відомості з застосунку «Резерв+».

Про це пресслужба МЗС повідомила у коментарі виданню «РБК-Україна».

У відомстві пов’язують такі випадки із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту відповідно до рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

Водночас ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного застосування нових правил. Через це окремі національні органи можуть керуватися власними інструкціями.

У міністерстві наголосили, що відомі випадки не мають масового характеру. Переважно йдеться про заявників, які не змогли підтвердити законність свого виїзду з України, наприклад, не мали у закордонному паспорті відповідного штампа Державної прикордонної служби про перетин кордону.

«За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з „Резерв+“ не має виникати», — зазначили у МЗС.

Водночас через відсутність єдиного підходу в окремих країнах такі вимоги наразі можуть траплятися. У МЗС наголосили, що ситуація має тимчасовий характер — до надання Євросоюзом державам-членам уніфікованих роз’яснень.

Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень України.

Нагадаємо, у соцмережах останніми днями шириться інформація про нібито масові відмови українцям у наданні тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Зокрема, українські біженці пишуть, що під час оформлення статусу в окремих країнах ЄС у них вимагають показати військово-облікові документи із застосунку «Резерв+». При цьому йдеться про випадки, коли «Резерв+» просили показати і жінок.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що інформація про нібито обов’язкове пред’явлення застосунку «Резерв+» 18-річними українками для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС є маніпуляцією. Вимога стосується лише тих, хто має законний військовий обов’язок.

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