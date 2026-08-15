В ЕС начали просить "Резерв+" даже у женщин: в МИД объяснили, что происходит

Беженцы в ЕС / © ТСН.ua

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В Министерстве иностранных дел Украины пояснили, что в некоторых странах ЕС при оформлении временной защиты украинских граждан, в частности женщин, их просили предоставить данные из приложения «Резерв+».

Об этом пресс-служба МИД сообщила в комментарии изданию «РБК-Украина».

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В ведомстве связывают такие случаи с введением Евросоюзом новых правил получения временной защиты в соответствии с решением Совета ЕС № 2026/1912 от 30 июля 2026 года.

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В то же время ЕС пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений относительно практического применения новых правил. В связи с этим отдельные национальные органы могут руководствоваться собственными инструкциями.

В министерстве подчеркнули, что известные случаи не носят массового характера. В основном речь идет о заявителях, которые не смогли подтвердить законность своего выезда из Украины, например, не имели в заграничном паспорте соответствующего штампа Государственной пограничной службы о пересечении границы.

«При наличии подтверждения законности выезда необходимость предоставлять сведения из „Резерв+“ не должна возникать», — отметили в МИД.

В то же время из-за отсутствия единого подхода в отдельных странах такие требования пока могут встречаться. В МИД подчеркнули, что ситуация носит временный характер — до того, как Евросоюз предоставит государствам-членам унифицированные разъяснения.

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Украинская сторона ожидает от ЕС скорейшего приведения в соответствие практики применения новых правил с учетом обращений Украины.

Напомним, в последние дни в социальных сетях распространяется информация о якобы массовых отказах украинцам в предоставлении временной защиты в странах Европейского Союза. В частности, украинские беженцы пишут, что при оформлении статуса в отдельных странах ЕС от них требуют предъявить военно-учетные документы из приложения «Резерв+». При этом речь идет о случаях, когда «Резерв+» просили предъявить и женщинам.

В Центре по противодействию дезинформации сообщили, что информация о якобы обязательном предъявлении приложения «Резерв+» 18-летними украинками для получения временной защиты в странах ЕС является манипуляцией. Требование касается только тех, кто имеет законную военную обязанность.

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