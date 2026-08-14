«Люди очень удивятся»: в МИДе рассказали о тайных поставщиках оружия для Украины

Георгий Тихий

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Украина с 2022 года выстроила целую систему дипломатических механизмов для привлечения военной помощи, в том числе и через государства, не входящие в традиционный круг партнеров Киева.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал в интервью Апостроф TV.

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По его словам, после начала полномасштабного вторжения украинская дипломатия искала разные способы получения вооружения и боеприпасов. В части случаев речь шла о косвенных каналах снабжения.

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Помощь приходила не только от традиционных союзников Украины. Среди стран, через которые удавалось получать необходимые ресурсы, были государства с нейтральной позицией или даже поддерживающие тесные отношения с Россией.

«Тянули за это время и оружие, и боеприпасы из разных очень неожиданных географий. Еще не время раскрывать это публично, но когда люди узнают названия стран, из которых Украина получала военную помощь, очень удивятся», — отметил Тихий.

Дипломат объяснил, что мотивы государств, которые соглашались помогать Украине, могли существенно отличаться.

В частности, некоторые страны не готовы были открыто демонстрировать свою поддержку Киеву из-за возможных политических последствий. В этих случаях использовались третьи государства и непубличные договоренности.

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«Бывают страны, которые боятся в открытую и находятся пути сделать это не открыто, через третьи страны, тайно, без каких-либо объявлений», — рассказал Тихий.

В то же время, по его словам, речь не всегда идет о политической поддержке Украины. В отдельных случаях ключевым мотивом являлся финансовый интерес.

Снабжением могли заниматься как государственные структуры, так и частные производители. При этом правительство соответствующей страны иногда только предоставляло необходимое разрешение, после чего оружие или другое оборудование продавалась частной компанией.

Ранее сообщалось, что немецкие производители оружия создают совместные предприятия с украинскими компаниями, в частности для развития производства дронов-перехватчиков.

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Мы ранее информировали, что Украина закупает у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, а также 12 реактивных систем M270 MLRS и их боеприпасы.

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