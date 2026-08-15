Самые длинные ногти на руке: мужчина 66 лет не делал маникюр и вошел в историю — фото

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Шридхар Чиллал из Индии сделал свою левую руку одной из самых необычных в мире.

В течение десятилетий он отращивал ногти, пока не установил рекорд Книги рекордов Гиннеса за самые длинные ногти на одной руке за всю историю.

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Левши сами по себе являются меньшинством: по разным оценкам, они составляют около 10% населения мира. Однако в случае Чиллала именно левая рука стала его главной отличительной чертой.

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17 ноября в 2014 году Шридхар Чиллал официально установил рекорд за самые длинные ногти на одной руке. Измерения производили в городе Пуна, штат Махараштра, Индия.

Общая длина пяти ногтей на его левой руке составила 909,6 см – почти 9,1 метра. Это примерно соответствует высоте трехэтажного дома.

Для установки рекорда каждый ноготь измерили по отдельности. Результаты оказались следующими:

мизинец - 179,1 см;

безымянный палец - 181,6 см;

средний палец – 186,6 см;

указательный палец – 164,5 см;

большой палец – 197,8 см.

Шридхар Чиллал / © Guinness World Records

Самым длинным оказался ноготь на большом пальце почти два метра.

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История началась еще в 1952 году, когда Шридхар был ребенком. Один из его друзей случайно сломал длинный ноготь их учителя.

Учитель сказал ребятам: «Если вы не отрастите длинные ногти, вы никогда не поймете, какой осторожности нужно соблюдать, чтобы их не сломать».

Эта фраза превратилась для Шридхара в своеобразный вызов. Ребята начали отращивать ногти, чтобы проверить, у кого они станут самыми длинными.

Тогда 16-летний Шридхар вряд ли мог вообразить, что этот детский эксперимент превратится в дело всей его жизни.

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По мере того как ногти становились все длиннее, они начали создавать Чиллалу немало бытовых затруднений. К примеру, когда он работал фотографом, пользоваться обычной камерой было практически невозможно.

Ему пришлось использовать специальную ручку, конструкцию которой адаптировали к длине ногтей.

Несмотря на неудобства, Шридхар продолжал свой необычный эксперимент в течение десятилетий. В результате он прожил 66 лет с ногтями, которые стали самыми длинными в мире на одной руке.

Шридхар Чиллал / © Guinness World Records

Однако в июле в 2018 году он наконец решил их обрезать.

Для Чиллала это было непростое решение. За годы он привык к сведению, которое привлекали его ногти, а установление мирового рекорда стало одним из главных достижений его жизни.

Однажды он сказал: «После того, как меня признали в «Книге рекордов Гиннеса», я почувствовал, будто достиг величайшей цели в своей жизни».

При этом рекорд по самым длинным ногтям на одной руке был не единственным достижением Шридхара. Он также стал рекордсменом за самый длинный отдельный ноготь в мире.

Этот титул он получил благодаря ногтю на большом пальце. В закрученном виде его длина была примерно такой, как высота стандартного дверного проема.

После того как Чиллал наконец-то обрезал свои ногти, его необычная история не завершилась. Напротив, часть его рекорда осталась навсегда.

Его срезанные ногти выставили в музеях сети Ripley's Believe It or Not! в Нью-Йорке и Амстердаме.

Шридхар Чиллал / © Guinness World Records

Но Шридхар — далеко не единственный человек, превративший длинные ногти в мировой рекорд.

Среди современных рекордсменок особенно выделяется Диана Армстронг из США. Она владеет титулами за самые длинные ногти на обеих руках среди женщин, а также самые длинные ногти на обеих руках за всю историю среди женщин.

Общая длина ее ногтей составляет 1306,58 см. Диана не стригла их с 1997 года.

В 2024 году Армстронг вошла в список GWR ICON, получив признание своими очень длинными и ярко оформленными ногтями.

Еще один рекорд установил художник Лю Конг Хюэн из Вьетнама. Он отращивает ногти уже 34 года. 15 января в 2025 году мужчина установил рекорд «Гиннеса» за самые длинные ногти на обеих руках среди мужчин.

Его ногти выросли настолько, что начали закручиваться друг вокруг друга. Их общая длина составляет 594,45 см.

Для сравнения это примерно соответствует высоте взрослого жирафа.

Напомним, индийка отрастила волосы почти до 3 метров и побила мировой рекорд украинки.

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