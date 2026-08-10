Семья случайно обнаружила гигантского питона под сараем: рентген показал, что он проглотил

Питон / © iflscience.com

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Необычная находка произошла в американском штате Нью-Джерси, где Лесли Дэйли заметила огромную змею в своем дворе. Питон заполз под сарай, после чего хозяевам пришлось вызывать специалистов, чтобы безопасно достать животное.

Об этом пишет Lad Bible.

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Лесли как раз поливала цветы в саду, когда увидела змею длиной около 2,4 метра. Это был бирманский питон — большой неядовитый удав, происходящий из Юго-Восточной Азии.

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Змея проползла в сарай и спряталась под его полом. Чтобы получить доступ к животному подрядчикам пришлось демонтировать часть конструкции.

Больше всего хозяев насторожил сильно раздутый живот питона. Сначала они предполагали, что змея могла быть беременна, однако впоследствии выяснилось, что причина была совсем другой.

Специалисты по контролю за животными изъяли питона из-под сарая и доставили его на обследование. Рентген показал, что перед тем, как попасть во двор, змея проглотила опоссума.

Как питон оказался в США

Бирманские питоны не являются местным видом для США. По одной из версий, эта змея могла убежать от владельца, который удерживал ее как экзотического домашнего питомца, или ее могли умышленно выпустить.

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В Monmouth County SPCA подчеркнули, что экзотических животных нельзя выпускать в дикую природу, поскольку это создает проблемы как местной фауне, так и самим животным.

«Экзотическим домашним животным не место в дикой природе», — подчеркнули в организации.

Там также призвали владельцев, которые больше не могут ухаживать за рептилиями, обращаться в специализированные приюты или спасательные организации, а не выпускать животных на свободу.

Сейчас питона поместили в безопасный вольер под наблюдением опытного специалиста по змеям. Животные должны найти постоянное место содержания.

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Специалисты отмечают, что бирманские питоны вообще не считаются агрессивными к людям, однако из-за своих размеров и сил обращаться с ними без соответствующих знаний опасно.

Напомним, в Индонезии 44-летняя Элизабет Ямалау стала жертвой нападения гигантского питона длиной около восьми метров. Женщина пошла в семейный сад, но через три часа не вернулась домой, после чего ее муж отправился на поиски. На месте он обнаружил жену в пасти змеи и попытался спасти ее, однако женщина уже погибла.

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