Кризис металлургии из-за портов и тарифов: Метинвест в I полугодии 2026 года уплатил 8,5 млрд грн налогов

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Наибольшими статьями налоговых отчислений стали плата за пользование недрами – 2,3 млрд грн, единый социальный взнос – 1,7 млрд грн и налог на доходы физических лиц – 1,5 млрд грн.

Кроме того, украинские предприятия группы за январь-июнь перечислили 777 млн. грн. налога на добавленную стоимость, 636 млн. грн. платы за землю, 490 млн. грн. налога на прибыль и 437 млн. грн. военного сбора. Экологический налог вырос на 12% по сравнению с I полугодием 2025 года – до 368 млн грн.

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Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что промышленность продолжает работать, несмотря на блокаду черноморских портов, атаки на энергетическую инфраструктуру и торговые ограничения на европейском рынке.

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"Сохранение промышленного потенциала - вопрос не только экономики, но и национальной безопасности", - подчеркнул Рыженков.

В то же время, украинская металлургическая отрасль продолжает работать в условиях значительного роста себестоимости и ухудшения экспортной логистики. Среди ключевых негативных факторов представители отрасли называют блокировку черноморского транспортного коридора, ограничение на импорт украинской стали в ЕС, полномасштабное введение механизма CBAM, повышение тарифов на передачу электроэнергии и, в частности, увеличение грузового железнодорожного тарифа на 30%.

По оценкам профильных ассоциаций совокупное влияние этих факторов создает риски для дальнейшей работы предприятий металлургического сектора. В частности, до конца года под угрозой остановки может оказаться до половины предприятий отрасли.

В 2025 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 18,7 млрд грн налогов и сборов. В целом за период с 2022 года по I полугодие 2026 года группа направила в бюджеты более 82,2 млрд грн.

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