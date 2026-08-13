Эксперт по долголетию рассказала об утреннем ритуале, чтобы быть всегда молодыми, как в 21 (фото)

Лучшие утренние ритуалы для молодости. / © www.freepik.com/free-photo

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В 39 лет, во время пятого цикла ЭКО, Лесли Кенни диагностировали ревматоидный артрит, волчанку и тиреоидит Хашимото. Врачи прогнозировали ей жизнь с болью и дискомфортом. Однако женщина решила изменить образ жизни и, по ее словам, ей удалось добиться ремиссии симптомов.

О женщине говорится в материале dailymail.

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Сейчас Кенни 61 год. Она называет себя экспертом по долголетию и утверждает, что результаты анализа крови, оцениваемого иммунными маркерами, соответствуют «биологическому возрасту» 21 года.

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Лесли Кенни Фото Times Newspaper

Женщина из Оксфорда, воспитывающая двоих детей, рассказала, что изменила питание, сон, уровень стресса и физическую активность, а также использовала методы, которые считает научно обоснованными. По ее словам, уже через шесть месяцев симптомы болезней перешли в ремиссию. В 42 года она забеременела естественным путем, а в 43 родила ребенка.

При этом Кенни отмечает, что не существует одного способа или утреннего ритуала, способного «вернуть биологические часы назад».

«Мой подход к долголетию формировался десятилетиями и охватывает питание, сон, движение, стресс и научно обоснованные методы», — сказала она.

В то же время эксперт считает, что небольшие ежедневные привычки могут в совокупности влиять на то, насколько хорошо человек стареет.

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Овсянка на завтрак

Свое утро Кенни начинает с овсянки, которую готовит накануне вечером. Она добавляет к ней семена чиа и льна, подсолнечные и тыквенные семена, чернику и какао-крупку.

По словам Кенни, такое блюдо дает разнообразные растительные питательные вещества, клетчатку и полезные жиры.

После завтрака она принимает назначенный врачом гормон щитовидки и гормональную заместительную терапию.

Кенни особо отмечает, что эти препараты являются частью ее медицинского лечения, а не способом продлить молодость. По ее словам, назначенное лекарство и гормоны нужно принимать в соответствии с рекомендациями собственного врача.

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Матча в саду

Следующий утренний ритуал Кенни — матча. В жаркую погоду она готовит холодный матч-лате с кокосовым молоком, добавляя порошок хлореллы со спермидином.

Матча, как и зеленый чай, содержит катехины — полифенолы с антиоксидантными свойствами. Кенни отмечает, что они помогают защищать клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом и воспалением.

После этого она выходит с напитком в сад.

«Естественный утренний свет помогает синхронизировать наш циркадный ритм, поэтому мне нравится, когда дневной свет попадает на кожу», — рассказала она.

Женщина также ходит босиком по саду, смотрит на цветы и деревья и сознательно обращает внимание на окружающую среду. Каждое утро она называет три вещи, за которые благодарна.

По ее мнению, люди иногда слишком усложняют вопрос долголетия.

«Ощущение благодарности за то хорошее, что есть в вашей жизни, и умение справляться со стрессом также имеют значение», — сказала Кенни.

Холодный душ вместо ледяной ванны

Кенни не принимает ледяные ванны каждое утро. В конце душа она на минуту включает холодную воду.

«Холодовое влияние — один из моих любимых бесплатных ритуалов», — сказала она.

По ее словам, кратковременное влияние холода стимулирует симпатическую нервную систему и влечет за собой изменения кровообращения.

Кенни также ссылается на обширное исследование, проведенное в Нидерландах, участники которого, по ее словам, реже принимали больничные, если завершали душ холодной водой.

Больше движения в течение дня

Физическая активность для долголетия, по мнению Кенни, не обязательно должна означать час в спортзале.

Одна из ее привычек — регулярно вставать с пола и садиться назад. По словам эксперта, такое простое упражнение задействует силу, подвижность, координацию и равновесие — способности, которые важно сохранять с возрастом.

Она также рекомендует сочетать обычные бытовые дела с движением. Например, во время нанесения солнцезащитного крема Кенни делает от трех до пяти глубоких плей, а затем поднимается на носки.

Так работают квадрицепсы, подколенные сухожилия, икроножные мышцы и ягодицы — большие группы мышц, важные для сохранения подвижности и самостоятельности с возрастом.

Если плей не подходят, Кенни советует стоять на одной ноге, используя для поддержки что-то устойчивое, например во время нанесения крема или чистки зубов.

«Ни одна из этих вещей по отдельности не сделает вас биологически 21-летними. Для меня долголетие — это то, что мы регулярно делаем много лет», — подчеркнула она.

По словам Кенни, именно это и является ее важнейшим утренним ритуалом — начинать день с нескольких небольших вещей, за которые будущая версия будет благодарна.

Напомним, пара из США, состоящая в браке уже 80 лет и отпраздновавшая годовые юбилеи, поделилась простыми привычками для долголетия.

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