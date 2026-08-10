Сообщество шокировано: в горах разбился 30-летний рекордсмен по скалолазанию

Джейк Вайзенант

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В возрасте 30 лет погиб рекордсмен по скалолазанию Джейк Вайзенант, ранее установивший потрясающий скоростной рекорд на Эль-Капитане. Судебно-медицинская служба подтвердила факт смерти в результате несчастного случая.

Об этом пишет Lad Bible.

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В судебно медицинской службе шерифа округа Туларе подтвердили, что Вайзенант погиб 3 августа. Причину смерти правоохранители классифицировали как «несчастный случай». В то же время, власти пока не раскрывают никаких дополнительных обстоятельств трагедии.

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Весть о смерти 30-летнего скалолаза уже вызвала волну скорби среди представителей спортивного сообщества. Подруга Вайзенанта Бейли Мур, знавшая его много лет, посвятила мужчине эмоциональное сообщение в Instagram. Она подчеркнула, что Джейк «умер, занимаясь любимым делом».

«Мне невероятно трудно сообщать о смерти моего друга детства и человека, которому я доверяла всю жизнь, — Джейкоба Дэниела Вайзенанта. Наша семья абсолютно опустошена этой новостью, но находит утешение в том, что Джейк умер, занимаясь любимым делом, в прекрасных горах Сьерра-Невада», — говорится в заявлении подруги.

Под публикацией пользователи оставили многочисленные слова поддержки и сострадания. Один из них написал: «Мое сердце разбито вместе с тобой. Джейк был таким светом в этом мире, он был твоим братом. Присылаю тебе столько любви, сестра, его будет очень не хватать».

Еще один комментатор поделился воспоминаниями о спортсмене: «Джейк был таким добрым и искренним человеком, и он навсегда останется в моем сердце на особом месте».

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Скалолаз Ноа Фокс, который вместе с Вайзенантом занимался этим видом спорта в мае, также выразил свою скорбь: «Последние несколько месяцев у меня была привилегия лазить вместе с Джейком, и это воспоминания, которые я буду хранить до конца своей жизни».

Что известно о Джейке Вайзенанте?

Широкую популярность в скалолазной среде Вайзенант получил в октябре 2024 года. Тогда вместе с Брантом Гайселлом он совершил скоростное восхождение на Эль-Капитан — примерно 3000-футовую, или около 914-метровую, скалу в национальном парке Йосемити. Спортсменам удалось установить новый рекорд прохождения маршрута Lurking Fear. Они поднялись на Эль-Капитан всего за 2 ч. 55 мин. и 32 секунды. Предыдущий рекорд, принадлежавший Юдзи Хираями и Нику Фаулеру, Вайзенант и Гайселл превзошли почти на 10 мин.

Напомним, в США во время прямого эфира в соцсетях погиб 23-летний альпинист и популярный блогер Бэйлин Миллер. Трагедия произошла в национальном парке Йосемити, когда он покорял гранитную стену Эль-Капитан высотой около 900 м. По словам очевидцев и брата погибшего, Миллер успешно добрался до вершины, но сорвался при попытке вытащить застрявшие на скале сумки.

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