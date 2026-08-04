Жених умер во сне за несколько дней до собственной свадьбы: что случилось

Кайл Кэмпбелл и его невеста Канника Масасай

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За несколько дней до собственной свадьбы в Таиланде трагически погиб 32-летний британец Кайл Кэмпбелл. Мужчина попал в аварию на мотоцикле и получил травму головы. После нескольких часов в больнице Кэмпбелла выписали, после чего он умер во сне.

Об этом сообщает Lad Bible.

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32-летний Кэмпбелл получил тяжелую травму головы во время поездки на мотоцикле в Таиланде, куда отправился, чтобы жениться. Несмотря на серьезное повреждение после нескольких часов лечения его выписали из медицинского учреждения. Однако 30 июля мужчина умер во сне.

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На платформе JustGiving, где открыли сбор средств для поддержки семьи Кэмпбелла, близкие почтили его память. Организаторы сбора сообщили, что с «разбитыми сердцами» извещают о смерти Кайла. Они подчеркнули, что история, которая должна была завершиться свадьбой, превратилась в «невыразимое горе», а без отца остался 12-летний сын.

«Во время пребывания в Таиланде Кайл попал в аварию на мотоцикле и получил травму головы. После лечения в местной больнице его выписали. Впоследствии нашей семье сообщили, что полученная им медицинская помощь была ненадлежащей. К сожалению, позже он умер от полученных травм. Его смерть опустошила всех, кто его знал и любил», — говорится в заявлении организаторов сбора средств.

В настоящее время семье мужчины удалось собрать более 10 тыс. фунтов стерлингов (около 600 тыс. грн). Деньги направят на возвращение тела в Великобританию и помощь близким в это тяжелое время.

Невеста погибшего Канника Масасай опубликовала в Facebook эмоциональное прощание, отметив, что навсегда сохранит память о любимом.

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«Наши отношения складывались отлично. Ты навсегда останешься в моих прекрасных воспоминаниях. Любовь, которая никогда не угаснет, прекрасные воспоминания и долгий жизненный путь рядом с человеком, которого я любила», — говорится в сообщении невесты.

Родные Кайла убеждены, что в Таиландской больнице он получил «ненадлежащую» медицинскую помощь. По их словам, мужчину выписали уже после нескольких часов лечения, а впоследствии он умер от травм головы, полученных в результате аварии на мотоцикле.

Специалисты отмечают, что травмы головы относятся к опасным последствиям аварий с участием мотоциклов. Из-за отсутствия физической защиты у мотоциклистов значительно более высокий риск получить такие повреждения, чем у водителей автомобилей.

Медики также предостерегают, что серьезные последствия черепно-мозговых травм могут проявиться не сразу. Симптомы иногда возникают через несколько часов или даже дней после ушиба, однако это не делает травму менее опасной — в таких случаях необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

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