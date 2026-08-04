Можно ли сигналить водителю, который медленно едет впереди: что говорят правила

Можно ли сигналить медленным водителям / © Pixabay

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Многих водителей, которые едут на работу или куда-то спешат, могут раздражать те, кто едет перед ними очень медленно. Это ставит в неудобное положение: с одной стороны очень хочется посигналить, а с другой — водитель впереди не нарушает правил дорожного движения. Так можно ли сигналить в таком случае?

Разбираемся вместе с учетом правил дорожного движения.

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Можно ли сигналить водителю, который едет очень медленно: что говорят ПДД

Согласно правилам дорожного движения, сигналить только потому, что автомобиль впереди едет медленно, нельзя.

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Однако есть несколько важных исключений, о которых водителям следует знать и помнить. По пункту 9.5 ПДД в Украине, водители могут сигналить другим водителям, которые едут слишком медленно, если без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

В пункте 9.6 говорится, что для привлечения внимания водителя, которого вы обгоняете, можно применять переключение света фар. За пределами населенных пунктов также можно использовать звуковой сигнал.

Использовать сигнал по правилам дорожного движения можно только в двух случаях. Водители, которые сигналят «просто так» сами нарушают правила.

То есть посигналить другому водителю вы имеете право только для предотвращения ДТП или вне населенных пунктов, если собираетесь обогнать конкретное авто.

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Почему нельзя летом ездить с почти пустым баком

Напомним, езда с индикатором мигающего остатка топлива в жару создает высокие риски для современного автомобиля. Охлаждаемый топливом бензонасос в полупустом баке работает насухую и мгновенно перегревается.

Это приводит к перебоям в подаче топлива и ускоренному износу фильтра и регулятора давления. Кроме того, при движении на резерве насос засасывает осадок и грязь со дна бака, быстрее забивает фильтры и повреждает форсунки.

Высокая температура вызывает активное испарение топлива и образование конденсата внутри бака. Это приводит к появлению паровых пробок, потере мощности двигателя, усложненному запуску и коррозии системы впрыска, что особенно критично для дизельных моторов.

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