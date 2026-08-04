Бензин исчезает слишком быстро: автомеханик назвал главных "пожирателей" горючего

АЗС / © Pixabay

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Повышенный расход горючего не всегда свидетельствует о серьезной неисправности автомобиля. Причиной могут быть стиль вождения, изношенные зажигательные свечи, неисправные датчики, загрязненные форсунки или использование кондиционера.

Об этом рассказал автомеханик Александр Годунок в комментарии УНИАН.

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По его словам, указанные производителем показатели расхода горючего получают при определенных условиях, поэтому во время реальной эксплуатации они могут быть выше. В частности, потребление бензина растет при резких ускорениях, движении на высокой скорости и работе двигателя на повышенных оборотах.

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Что увеличивает расход топлива

Одной из распространенных причин есть изношенные свечи зажигания. Если они не обеспечивают полноценного возгорания топливно-воздушной смеси, двигатель работает менее эффективно и требует большего топлива.

Второй возможный фактор – неисправность лямбда-зонда или датчика кислорода. Он анализирует состав выхлопных газов и помогает системе управления двигателем правильно дозировать топливо. Из-за поломки датчика смесь может оказаться слишком обогащенной.

Расход также увеличивается из-за загрязненных или неисправных топливных форсунок. Они должны равномерно распылять горючее в цилиндрах, однако со временем могут загрязняться и нарушать работу двигателя.

Еще одна причина – неисправность топливного насоса. Если оно не создает необходимое давление, автомобиль может терять тягу, хуже запускаться и тратить больше топлива. Точный норматив давления зависит от модели машины и определяется изготовителем.

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Пятым фактором является работа кондиционера. По словам механика, она может увеличивать расход примерно на 1–2 литра на 100 км. Воздействие зависит от мощности и объема двигателя.

Что можно проверить самостоятельно

Перед поездкой на СТО водитель может осмотреть свечи зажигания. Если электроды сильно изношены или повреждены, детали следует заменить.

Производители обычно рекомендуют менять свечи примерно через 50-60 тысяч километров пробега, однако точный срок зависит от их типа и модели автомобиля.

Проверить давление топливного насоса можно с помощью манометра, но показатель следует сравнивать с техническими требованиями конкретного авто.

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Если расход топлива внезапно увеличился вдвое или больше, механик рекомендует провести компьютерную диагностику. Она поможет обнаружить ошибки датчиков и другие неисправности.

Сколько может стоить ремонт

Стоимость замены свеч зависит от конструкции двигателя. В некоторых автомобилях доступ к ним прост, но в моделях с плотной компоновкой или V-образными двигателями для ремонта иногда приходится демонтировать значительную часть агрегатов.

В сложных случаях работа может стоить 20–30 тысяч гривен.

Форсунки проверяют на специальном стенде, где измеряют объем топлива и качество его распыления. Если детали только загрязнены, вместо замены может помочь ультразвуковая очистка. По словам специалиста, такая процедура стоит около 2-3 тысяч гривен.

Механик отмечает: если все системы автомобиля исправны, расход должен приближаться к показателю, заявленному производителем. В то же время на него могут влиять качество горючего, дорожные условия, загруженность машины и стиль вождения.

Цены на топливо — последние новости

Напомним, дизель в Киеве продолжает дорожать, а некоторые сети уже продают его более чем за 95 грн за литр. Несмотря на отсутствие дефицита горючего, водители все острее ощущают удар по семейному бюджету.

Также мы писали, что некоторые украинские автозаправочные станции начали ограничивать объем продаж дизельного топлива одному клиенту. В то же время в сети OKKO опровергли информацию о лимитах для автомобилей и объяснили, что ограничение касается только заправки канистр.

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