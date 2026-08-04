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В Луцке 19-летний водитель на Audi сбил подростка насмерть: что решил суд (чувствительное видео 18+)
По ходатайству прокуратуры залог для водителя суд не назначил.
В Луцке 19-летний парень на Audi насмерть сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе. Водитель вылетел на перекресток на красный свет. Пешехода подбросило в воздух на несколько метров.
Обвиняемого задержали и избрали меру пресечения, он будет под стражей следующие 60 суток без права внесения залога, передает VSN.
В ходе судебного заседания стало известно, что водительское удостоверение мужчина получил только в прошлом месяце. На вопрос суда, водил ли он раньше без удостоверения, он ответил, что «проехал 5 минут в магазин».
Парень ранее привлекался к административной ответственности за вождение без водительского удостоверения и за ненадлежащим образом зарегистрированный автомобиль.
Внимание! Видео 18+, содержиьтчувствительные кадры!
По словам адвоката подозреваемого Андрея Плебановича, на Audi-А7 его подзащитный заработал, когда был на заработках в Польше. Водительское удостоверение получил в начале июля 2026 года.
«Абсолютно никоим образом он (водитель) не хочет избежать ответственности, — сказал адвокат. — Мы признаем вину. Каемся в этом. Единственное, что я могу здесь сделать — это максимально примирить потерпевших с подозреваемым».
«Сегодня ты мог праздновать свой 15-й день рождения»
В понедельник, 3 августа, футбольный клуб «Любарт» попрощался со своим воспитанником Александром Шокуром.
Об этом говорится в сообщении ФК «Любарт» в Facebook.
«Саша трагически погиб несколько дней назад. Его на пешеходном сбил 19-летний водитель, на бешеной скорости летевший на своей Audi. Трудно подобрать слова, чтобы передать боль и печаль, охватившие всю "княжескую семью. Александр был воспитанным, спокойным и настойчивым ребенком. Он радовался жизни, радовал родителей и тренеров. Но сейчас его не стало. Вечная память тебе, Саша. Мы всегда будем помнить о тебе», — отмечает ФК.
Напомним, в Киевской области пьяный 22-летний водитель трактора насмерть сбил 6-летнюю девочку.