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- Укрaїнa
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Ракетний удар по Україні та атака дронів на Москву: головні новини ночі 16 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 серпня 2026 року:
Київ здригнувся від вибухів: ворог атакував столицю балістичними ракетами Читати далі –>
Вночі дрони атакували склади під Москвою: у мережі показали масштабні пожежі (відео) Читати далі –>
Росія вночі вдарила по Україні балістикою: що відомо Читати далі –>
Нічна атака Росії: влада повідомила про постраждалих та пожежі у двох містах Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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