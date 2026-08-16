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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Україні та атака дронів на Москву: головні новини ночі 16 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Пожежа складів у Московській області

Пожежа складів у Московській області / © Exilenova+

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 серпня 2026 року:

  • Київ здригнувся від вибухів: ворог атакував столицю балістичними ракетами Читати далі –>

  • Вночі дрони атакували склади під Москвою: у мережі показали масштабні пожежі (відео) Читати далі –>

  • Росія вночі вдарила по Україні балістикою: що відомо Читати далі –>

  • Нічна атака Росії: влада повідомила про постраждалих та пожежі у двох містах Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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