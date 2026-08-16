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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4623
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Украине и атака дронов на Москву: главные новости ночи 16 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожар складов в Московской области

Пожар складов в Московской области

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 августа 2026 года:

  • Киев вздрогнул от взрывов: враг атаковал столицу баллистическими ракетами Читать далее –>

  • Ночью дроны атаковали склады под Москвой: в сети показали масштабные пожары (видео) Читать далее –>

  • Россия ночью ударила по Украине баллистики: что известно Читать далее –>

  • Ночная атака России: власти сообщили о пострадавших и пожарах в двух городах Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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