Отец выкопал могилу для 2-летней дочери, но произошло чудо: невероятная история (фото)

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Отец из Китая выкопал могилу для своей двухлетней дочери, тяжело болевшей, надеясь помочь ей смириться с возможной смертью.

Однако история получила неожиданное продолжение: девочка поправилась после трансплантации, а ее родители превратили жуткое место в цветущий сад, пишет SCMP.

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Чжан Синьлей из города Нейцзян в провинции Сычуань родилась с тяжелой формой талассемии - наследственного заболевания крови, из-за которого пациентам может потребоваться регулярное переливание крови на протяжении всей жизни. Болезнь также способна вызвать задержку развития и сердечные осложнения.

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Из-за своего состояния девочка была вынуждена вести в основном изолированный образ жизни. Она часто играла сама — со своим щенком или в куче песка у дома соседа.

Одним из потенциальных способов лечения тяжелой формы заболевания является трансплантация стволовых клеток. Однако для такой процедуры необходимо найти донора с соответствующей совместимостью, что для многих пациентов становится серьезной проблемой.

Финансовое состояние семьи также оставляло желать лучшего. Отец Синьлей, Чжан Лион, работал на стекольном заводе и зарабатывал около 2500 юаней, или примерно 370 долларов США, в месяц.

В то же время, за первые два года жизни дочери ее лечение обошлось семье более чем в 140 000 юаней — около 21 000 долларов США. Расходы фактически исчерпали семейные сбережения, хотя односельчане помогали семье финансово.

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В июне в 2017 году Чжан совершил то, что шокировало многих людей. На семейном участке он сам вырыл могилу для маленькой Синьлей.

Отец ложился рядом с дочерью в могиле, играл с ней и пытался таким образом подготовить ребенка к возможному концу жизни.

Чжан Синьлей с отцом / © httbaidu.com

Он называл это место ее «последним убежищем». Чжан надеялся, что если девочка постепенно привыкнет к мысли о могиле и смерти, перестанет ее бояться.

Рядом жена мужчины установила табличку с просьбой о помощи их дочери.

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Такой поступок отца вызвал бурную и неоднозначную реакцию в обществе.

Одни люди сочувствовали семье и призывали власть вмешаться и помочь ребенку получить необходимое лечение. Другие критиковали Чжана, считая, что он нарушил культурные табу или пытался привлечь внимание к ситуации посредством страданий дочери.

Один из пользователей Сети написал: «Я никогда не смог бы похоронить своего ребенка. Это самый страшный ужас для любых родителей».

Однако именно огромный общественный резонанс помог семье.

После того как история Синьлей получила общенациональную огласку, для девочки организовали краудфандинговую кампанию. Люди со всей страны начали копить деньги на ее лечение.

К помощи присоединились и местные власти, взявшие на себя значительную часть медицинских расходов.

Чжан Синьлей с отцом / © httbaidu.com

Вскоре в семье произошло еще одно важное событие: в августе в 2017 году родилась младшая сестра Синьлей.

Ее пуповинную кровь сохранили, поскольку она могла стать источником стволовых клеток для старшей сестры.

Впоследствии Синьлей перенесла восьмичасовую трансплантацию стволовых клеток пуповинной крови. Для ее заболевания это считалось единственным потенциально эффективным методом лечения.

После продолжительного периода восстановления результаты анализов крови девочки, по сообщениям, вернулись к нормальным показателям.

Самое важное — Синьлей больше не нуждалась в ежемесячных переливаниях крови. Ей оставалось проходить постоянную реабилитацию. Впоследствии затраты на нее взял на себя местный предприниматель.

Спустя годы история Синьлей получила почти символическое продолжение.

Место, которое ее отец когда-то называл «последним убежищем» дочери, больше не напоминает о смерти. Родители превратили могилу в подсолнечный сад.

Мать девочки ласково называет его «волшебным садом» Синьлей и верит, что он принесет их семье удачу.

Современные фотографии, опубликованные в Интернете, показывают уже совсем другую жизнь девочки.

Ее мать рассказала, что медицинские обследования подтвердили хорошее состояние здоровья Синьлей. Теперь девочка ходит в начальную школу. По сообщениям китайских СМИ, она выросла жизнерадостным ребенком, который любит рисовать и танцевать и хорошо учится.

Чжан Синьлей / © httbaidu.com

Ее история снова привлекла внимание пользователей Сети.

Один из них написал: «Девочка уже раз побывала в могиле, так что этот этап она оставила позади. Пусть теперь жизнь маленькой Синьлей будет безоблачной».

Другой пользователь прокомментировал: «Это самая лучшая новость, которую я видел за весь год. Вот какой должна быть благотворительность и социальная поддержка».

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