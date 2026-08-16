Трамп разозлил ключевых союзников: страны Персидского залива задумались над отказом от баз США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Среди союзников Соединенных Штатов в Персидском заливе усиливается недовольство администрацией Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post.

Реклама

Как отмечает издание, в последние недели Трамп неоднократно угрожал Ирану, однако впоследствии отказывался от жестких заявлений, объясняя это прогрессом в переговорном процессе.

Реклама

По словам источников, после нескольких месяцев конфликта и атак со стороны Ирана и его союзников правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна сейчас объединяют недовольство политикой администрации Трампа.

Некоторые из этих стран уже начали обсуждать, насколько целесообразно и дальше размещать крупные американские военные объекты на своей территории.

«Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», — сказал один из чиновников Персидского залива. По его словам, уровень недовольства Соединенными Штатами достиг своего пика.

В то же время страны Персидского залива продолжают рассматривать Вашингтон как важного партнера по безопасности и одного из главных поставщиков вооружения.

Реклама

Кроме того, в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские военные базы. Однако недовольство политикой Вашингтона заставляет некоторые государства искать альтернативные варианты безопасности.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, соглашение о взаимной обороне, которое на прошлой неделе подписали Саудовская Аравия, Турция и Пакистан, стало «сигналом для США».

«Соглашение показывает, что три могущественных мусульманских государства „стараются диверсифицировать свои партнерства в свете безопасности и обороны. В их явлении, США недостаточно“, — сказал чиновник, регулярно контактирующий с лидерами стран Персидского залива.

В то же время представитель Белого дома заявил The Washington Post, что Трамп имеет «прекрасные отношения со всеми нашими партнерами из стран Персидского залива».

Реклама

«Соединенные Штаты поддерживают регулярный контакт со всеми нашими региональными союзниками еще до начала операции „Эпическая ярость“. В результате террористических действий Иран оказался в большей изоляции, чем когда-либо ранее», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив «территорией Соединенных Штатов» после завершения войны с Ираном.

Мы ранее информировали, что Тегеран выдвинул новые строгие условия для восстановления судоходства по Ормузскому проливу.

Новости партнеров