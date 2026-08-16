Гусь разбудил хозяина во время пожара: как он стал героем — видео

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Домашнего гуся из Техаса, США, называют настоящим героем после того, как он помог своим хозяевам вовремя заметить пожар в сарае.

Об этом сообщает KHOU-TV.

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Пока семья спала, птица несколько раз громко загоготала, привлекая внимание хозяина.

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Житель округа Форт-Бенд Берт Гербер рассказал, что на прошлой неделе уснул перед телевизором. Его сон прервал громкий голос домашнего гуся по кличке Гузи.

Камеры видеонаблюдения, установленные у дома семьи, впоследствии зафиксировали, как Гузи несколько раз громко загоготал. В этот момент в сарае, расположенном за домом, уже вспыхнуло пламя.

После того как гусь привлек хозяина, Гербер вышел на улицу и увидел пожар.

«Я просто случайно вышел на улицу и увидел, как оттуда вырывается огонь, – рассказал Гербер телеканалу. – Я схватил шланг для полива и побежал туда».

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Мужчине удалось быстро потушить пламя. Животные, которые находились внутри сарая, также смогли спастись — никто из них не пострадал.

Гербер и его супруга Челси убеждены, что без бдительности Гузи ситуация могла завершиться совсем по другому. Если бы пожар заметили позже, огонь мог нанести гораздо больший ущерб.

«Мы до сих пор в шоке от того, как иначе это могло бы закончиться, — написала Челси Гербер в соцсетях. – Мы безгранично благодарны, что все в безопасности, и не можем не гордиться Гузи. Он действительно наш маленький герой».

Для семьи этот гусь особенный не только из-за своей бдительности. Гузи появился в доме Герберов совсем недавно — в мае его взяли в семью по просьбе младшей дочери Элейн.

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Девочка сразу привязалась к птице и вспоминает, каким он был, когда только поселился у них.

«Когда мы его взяли к себе, он был таким маленьким и таким пушистым, – рассказала Элейн Гербер. – Когда я гладила его по головке, он просто прижал голову к моей руке, и у меня на глаза навернулись слезы».

С этого времени Гузи стал полноценным членом семьи. А теперь после пожара он получил еще один статус — маленького героя, который вовремя предупредил людей об опасности.

Напомним, владельцам собак следует быть внимательными в августе. Какой симптом нельзя игнорировать.

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