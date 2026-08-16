Астрологический прогноз на 16 августа

Кабан / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, с учетом его выходного статуса, нужно посвятить не работе, а составлению планов на будущее — в это время удастся определить самые важные и перспективные цели.

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Символ дня: Кабан, роющий землю.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, васильковый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.

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За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня развиваются стремительно и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому шутить с ним не следует. Поскольку плохое самочувствие может быть связано с накопленными в организме токсинами, нужно устроить ему режим детокса.

Питание дня: из рациона необходимо исключить не только мясо и птицу, но и рыбу и морепродукты, а также острые блюда, соленья и консервы. Их нужно заменить молочными продуктами, овощами, кашами и чаем из трав

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что в этот день она улучшит материальное положение.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными «корешками»., особенно если они предназначены для длительного хранения

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией, которая использует целебные травы.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, есть ли у человека запас энергии, или его силы находятся на исходят.

Табу дня: необходимо избегать финансовых рисков и агрессии по отношению к другим людям.

Цитата дня: «Вы е должны сравнивать себя с другими, и если природа создала вас летучей мышью, не пытайтесь стать страусом» (Герман Гессе).

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