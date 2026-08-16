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Астрологический прогноз на 16 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, с учетом его выходного статуса, нужно посвятить не работе, а составлению планов на будущее — в это время удастся определить самые важные и перспективные цели.
Символ дня: Кабан, роющий землю.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, васильковый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня развиваются стремительно и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому шутить с ним не следует. Поскольку плохое самочувствие может быть связано с накопленными в организме токсинами, нужно устроить ему режим детокса.
Питание дня: из рациона необходимо исключить не только мясо и птицу, но и рыбу и морепродукты, а также острые блюда, соленья и консервы. Их нужно заменить молочными продуктами, овощами, кашами и чаем из трав
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что в этот день она улучшит материальное положение.
Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными «корешками»., особенно если они предназначены для длительного хранения
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией, которая использует целебные травы.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, есть ли у человека запас энергии, или его силы находятся на исходят.
Табу дня: необходимо избегать финансовых рисков и агрессии по отношению к другим людям.
Цитата дня: «Вы е должны сравнивать себя с другими, и если природа создала вас летучей мышью, не пытайтесь стать страусом» (Герман Гессе).
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