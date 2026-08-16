Астрологічний прогноз на 16 серпня

Кабан / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день , з огляду на те, що він вихідний, слід присвятити не роботі, а плануванню майбутнього — саме в цей час вдасться визначити найважливіші та найперспективніші цілі.

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Символ дня: Кабан, що риє землю.

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Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 5 .

Щасливий колір дня: блакитний, волошковий, ультрамарин.

Щасливі камені дня: бірюза , мармур, рожевий халцедон.

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За яку частину тіла відповідає: стравохід .

Хвороби дня: хвороби цього місячного дня розвиваються стрімко і можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не варто з цим жартувати. Оскільки погане самопочуття може бути пов’язане з токсинами, що накопичилися в організмі, потрібно влаштувати йому режим детоксу.

Харчування протягом дня: з раціону слід виключити не лише м’ясо та птицю, а й рибу та морепродукти, а також гострі страви, соління та консерви. Їх слід замінити молочними продуктами, овочами, кашами та трав’яним чаєм

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вважається, що цього дня вона покращить матеріальне становище.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай рослин із їстівними «корінцями», особливо якщо вони призначені для тривалого зберігання

Магія та містика дня: можна займатися любовною магією, яка використовує цілющі трави.

Денні сни: сни цієї ночі показують, чи є у людини запас енергії, чи її сили вичерпуються.

Табу дня: слід уникати фінансових ризиків та агресії щодо інших людей.

Цитата дня: «Не варто порівнювати себе з іншими, і якщо природа створила вас кажаном, не намагайтеся стати страусом» (Герман Гессе).

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