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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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245
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Нічна атака Росії: влада повідомила про постраждалих та пожежі у двох містах

Також у столиці зафіксували падіння уламків і займання.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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РФ обстріляла Україну

РФ обстріляла Україну / © Getty Images

Внаслідок ворожого обстрілу України у ніч проти 16 серпня влада повідомила про постраждалих у Києві та Кривому Розі.

Про це інформують КМВА та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Станом на 03:35 відомо про одну постраждалу людину в столиці. Служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки», — проінформували у КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі внаслідок атаки росіян сталося падіння уламків.

За його словами, через це загорілися нежитлові приміщення за двома адресами. Біля одного з них також палають кілька автомобілів.

Крім того, у Голосіївському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, ворог атакував Книжковий ринок на Почайній, де зайнялася пожежа.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа своєю чергою повідомив про постраждалого у Кривому Розі.

За його словами, одна людина дістала поранень унаслідок російської атаки. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що ворог в ніч проти 16 серпня атакував Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Україну балістичними ракетами.

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