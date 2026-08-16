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Нічна атака Росії: влада повідомила про постраждалих та пожежі у двох містах
Також у столиці зафіксували падіння уламків і займання.
Внаслідок ворожого обстрілу України у ніч проти 16 серпня влада повідомила про постраждалих у Києві та Кривому Розі.
Про це інформують КМВА та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Станом на 03:35 відомо про одну постраждалу людину в столиці. Служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки», — проінформували у КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі внаслідок атаки росіян сталося падіння уламків.
За його словами, через це загорілися нежитлові приміщення за двома адресами. Біля одного з них також палають кілька автомобілів.
Крім того, у Голосіївському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, ворог атакував Книжковий ринок на Почайній, де зайнялася пожежа.
Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа своєю чергою повідомив про постраждалого у Кривому Розі.
За його словами, одна людина дістала поранень унаслідок російської атаки. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що ворог в ніч проти 16 серпня атакував Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 16 серпня атакували Україну балістичними ракетами.