Південна Корея запропонувала КНДР переговори про завершення війни: про що йдеться

КНДР та Південна Корея / © zn.ua

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Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав відновити діалог із Північною Кореєю, щоб замінити чинний на Корейському півострові режим перемир’я на повноцінний «режим миру».

Про це Лі Чже Мьон заявив у суботу під час промови з нагоди річниці визволення Кореї від японського колоніального панування, повідомляє Reuters.

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Президент Південної Кореї виступив за переговори між Північною Кореєю та зацікавленими сторонами задля завершення Корейської війни 1950–1953 років. Вона завершилася не укладенням мирного договору, а перемир’ям.

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За словами Лі, у межах можливого діалогу також можна було б розглянути дієві заходи для обмеження ядерного потенціалу Пхеньяна.

Лі заявив, що Сеул планує вживати послідовних і превентивних заходів для зниження рівня напруженості. Також Південна Корея має намір створювати багаторівневі механізми, які дозволять запобігати подальшій ескалації конфлікту.

Зазначається, що ініціатива Лі значною мірою відповідає його обіцянці, яку він давав торік. Йшлося про повагу до політичної системи Північної Кореї та прагнення до мирного співіснування з Пхеньяном.

Водночас відносини між двома Кореями залишаються фактично замороженими.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відмовився від політики Пхеньяна щодо возз’єднання Корейського півострова, назвав Південну Корею найбільш ворожою державою та наказав посилити оборону на лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що заступник командувача Командування ООН у Південній Кореї генерал-лейтенант Скотт Вінтер заявив, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже позначилася на балансі сил у сфері безпеки на Корейському півострові.

Ми раніше інформували, що Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети у бік Східного моря на тлі підготовки до спільних військових навчань США та Південної Кореї.

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