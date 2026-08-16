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Домашнього гусака з Техасу, США, називають справжнім героєм після того, як він допоміг своїм господарям вчасно помітити пожежу в сараї.

Про це повідомляє KHOU-TV.

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Поки родина спала, птах декілька разів голосно загоготів, привернувши увагу господаря.

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Мешканець округу Форт-Бенд Берт Гербер розповів, що минулого тижня заснув перед телевізором. Його сон перервав гучний голос домашнього гусака за окликом Гузі.

Камери відеоспостереження, встановлені біля будинку родини, згодом зафіксували, як Гузі декілька разів голосно загоготів. У цей момент у сараї, розташованому за будинком, уже спалахнуло полум’я.

Після того як гусак привернув увагу господаря, Гербер вийшов на вулицю та побачив пожежу.

«Я просто випадково вийшов на вулицю і побачив, як звідти виривається вогонь, — розповів Гербер телеканалу. — Я схопив шланг для поливу та побіг туди».

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Чоловікові вдалося швидко загасити полум’я. Тварини, які перебували всередині сараю, також змогли врятуватися — ніхто з них не постраждав.

Гербер та його дружина Челсі переконані, що без пильності Гузі ситуація могла завершитися зовсім інакше. Якби пожежу помітили пізніше, вогонь міг завдати значно більшої шкоди.

«Ми досі шоковані тим, як інакше це могло б закінчитися, — написала Челсі Гербер у соцмережах. — Ми безмежно вдячні, що всі в безпеці, і не можемо не пишатися Гузі. Він справді наш маленький герой».

Для родини цей гусак особливий не лише через свою пильність. Гузі з’явився в домі Герберів зовсім нещодавно — у травні його взяли до родини на прохання молодшої доньки, Елейн.

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Дівчинка одразу прив’язалася до птаха та згадує, яким він був, коли лише оселився в них.

«Коли ми його взяли до себе, він був таким маленьким і таким пухнастим, — розповіла Елейн Гербер. — Коли я гладила його по голівці, він просто притуляв голову до моєї руки, і у мене на очі навернулися сльози».

Відтоді Гузі став повноцінним членом родини. А тепер, після пожежі, він отримав ще один статус — маленького героя, який вчасно попередив людей про небезпеку.

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