«Радикально інше військо»: військовий пояснив, що змінилося в ЗСУ за роки війни

Військові ЗСУ / © Associated Press

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За понад чотири роки повномасштабної війни українські Сили оборони та характер бойових дій на фронті зазнали кардинальних змін.

Про це в інтерв’ю «Насправді» розповів Андрій Оністрат, офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, підприємець і банкір.

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За його словами, українська армія сьогодні суттєво відрізняється від тієї, якою вона була на початку повномасштабного вторгнення. Зміни торкнулися не лише професійної підготовки військових, а й культури взаємодії всередині війська.

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«Це радикально інше військо, ніж те, яке було в 22-му році. Ну, радикальне інше. Тобто зараз кількість нефахових військових там 98%. 2% — це фахові військові. Це таке глибоке питання, насправді», — зазначив він.

Оністрат наголосив, що у війську поступово змінюється культура відносин та спілкування. За його словами, дедалі більшого значення набувають ініціативність, горизонтальні зв’язки та особисті лідерські якості.

«Змінюється культура відносин, культура спілкування, більше ініціативи, більше горизонтальних зв’язків, більше прояву харизми. Тобто це все працює і починає мати суттєве значення в порівнянні з ситуацією, яка була в 22-му році. І ці фактори збільшуються», — додав військовий.

Водночас, за словами Оністрата, кардинально змінився і сам характер бойових дій. Умови, які були звичними для військових на початку повномасштабної війни, сьогодні стали практично неможливими.

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«Ситуація, особливо на передньому краю, вона не така, як у 22-му році. Тоді я просто заїжджав на машині серед білого дня, викидав речі й розвертався, виїжджав у якусь посадку», — розповів він.

Нині, за його словами, ситуація зовсім інша.

«Але зараз там „кілзони“ по 20–25 км. І це тільки пішки, тільки НРК, тільки на плечах», — зазначив Оністрат.

Військовий пояснив, що через такі умови не менш складним, ніж саме прибуття на позицію, є вихід із неї.

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«Це означає, що якщо людина зайшла на позицію, то їй вийти так само важко, як і зайти. Тому вони сидять довго», — зазначив Оністрат.

За його словами, у 2022 році оператори дронів могли перебувати на позиціях близько трьох діб, і навіть такий термін тоді здавався значним.

Тепер же, розповідає військовий, перебування на позиції протягом 40 днів поспіль уже не викликає такого здивування.

«Просто потім виходять і кажуть: „Все, я поїхав на тиждень додому“. І це нормальна історія», — зауважив Оністрат.

Раніше повідомлялося, що майже через два роки після початку операції Сил оборони України в Курській області позиція Києва суттєво змінилася.

Ми раніше інформували, що українські військові мають досвід масштабної сухопутної війни із масовим застосуванням дронів, якого нині фактично немає в армій інших країн.

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