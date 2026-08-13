Українські дрони «розгромили» американців у Німеччині: експерт пояснив, що стало вирішальним

Збройні сили України / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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Українські військові мають досвід масштабної сухопутної війни із масовим застосуванням дронів, якого нині фактично немає в армій інших країн. Саме це стало однією з причин, чому українські оператори безпілотників змогли настільки ефективно діяти проти американських підрозділів під час навчань у Німеччині.

Про це заявив військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний в ефірі «Radio NV».

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За його словами, США давно не брали участі у великій сухопутній війні проти регулярної армії іншої держави.

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«Війна у Перській затоці була дуже давно. Усі інші конфлікти мали набагато менший формат. По суті, вони воювали проти партизанів. Тобто проти армії якоїсь держави вони брали участь у війні дуже давно», — пояснив Нарожний.

Натомість Україна вже кілька років веде повномасштабну війну, де безпілотники стали одним із ключових інструментів розвідки та ураження техніки й живої сили.

За словами експерта, саме цим досвідом Україна зараз ділиться із союзниками.

«Ми працюємо з нашими союзниками, ми союзникам передаємо свій досвід. Союзники під це адаптують свої практики. Вони будуть змінюватися», — сказав Нарожний.

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Він вважає, що західні армії врахують український досвід і перебудують підходи до ведення війни проти регулярної армії, зокрема з урахуванням масового використання дронів.

Як українські дроноводи «розгромили» американців на навчаннях

Під час навчань Combined Resolve у Німеччині на початку 2026 року українські оператори безпілотників змогли швидко виявляти американські підрозділи та бронетехніку й умовно їх «знищувати».

У навчаннях брали участь близько 3500 американських військовослужбовців. Оборону умовного противника посилили українські бійці 412-го полку сил безпілотних систем Nemesis.

За даними The Wall Street Journal, результат виявився настільки показовим, що американські чиновники описували його як умовне знищення бронетанкової бригади.

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Однією з проблем для американців стала важка техніка: під час руху вона здіймала пил і ставала добре помітною для українських розвідувальних дронів. Після виявлення цілей їх атакували FPV-дрони та безпілотники зі скидами.

Згодом американські підрозділи почали адаптуватися — краще розосереджувалися, маскували техніку та активніше застосовували засоби РЕБ і протидії дронам.

Подібний результат українські військові вже демонстрували й раніше. Під час навчань НАТО Hedgehog 2025 в Естонії десять бійців ЗСУ за пів дня умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та завдали близько 30 ударів по інших цілях.

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