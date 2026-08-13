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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Жінка купила будинок і під час ремонту виявила страшну знахідку: поліція на шість днів оточила її дім

Жінка придбала приватний будинок і у його дворі виявили страшну знахідку.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Британії під час ремонту виявили моторошну знахідку

У Британії під час ремонту виявили моторошну знахідку / © Getty Images

Жінка купила будинок в Біггін-Хіллі, на півдні Лондона, у Британії. Під час будівельних робіт там виявили ймовірно людські кістки. На місці працюють правоохоронці.

Про це пише британське видання The Sun.

Як стало відомо, будівельники виявили кістки в п’ятницю під час ремонтних робіт і звернулися до поліції. Поліцейські оточили будинок і на шість днів перекрили частину вулиці.

Інформація про виявлення кісток у цьому районі була підтверджена поліцією.

Представник поліції заявив: «Триває розслідування, місце злочину залишається огородженим до завершення подальших слідчих дій».

Сусіди розповіли виданню The Sun, що власник будинку з двома спальнями на Аперфілд-роуд лише нещодавно його придбав і ще не встиг туди заселитися.

Один із сусідів, який побажав залишитися невідомим, сказав The Sun: «Наразі там ніхто не живе».

Люди розповіли, що раніше у будинку мешкала літня жінка, яка продала приміщення іншій жінці. Нова власниця замовила будівельну бригаду і ті почали робити ремонт у приміщенні. Під час цього вони і виявили останки.

Наразі триває розслідування.

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