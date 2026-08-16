Одна літера коштуватиме пенсії: через які помилки у трудовій книжці ПФУ не зараховує стаж та як це виправити

Що робити, якщо у трудовій книжці є помилки / © ТСН

Реклама

Одрукування в прізвищі чи даті народження, відсутність чіткої печатки під записом про звільнення, виправлення дати або відсутність номера наказу — саме такі дефекти оформлення є найпоширенішими причинами відмови Пенсійного фонду України (ПФУ) зарахувати роки праці.

Ця проблема є критично актуальною для страхового стажу, набутого до 1 січня 2004 року. Адже саме з 2004 року в Україні запрацював електронний Реєстр застрахованих осіб, де стаж обчислюється автоматично за даними сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Реклама

Що робити, якщо у вашій паперовій трудовій книжці виявили помилку, розповідає ТСН.ua.

Реклама

Покроковий алгоритм дій для відновлення стажу

Якщо ПФУ виявив огріхи в документах за періоди роботи до 2004 року, розв'язати проблему можна кількома шляхами залежно від обставин.

Крок 1. Довідка з підприємства

Зверніться безпосередньо до підприємства (або його офіційного правонаступника), де робився проблемний запис, для отримання спеціальної уточнюючої довідки.

Крок 2. Звернення до архіву

Якщо підприємство вже ліквідоване, необхідно направити запит до відповідної державної архівної установи за місцем реєстрації колишнього роботодавця.

Крок 3. Підтвердження через свідків у ПФУ

Якщо дані в архівах не збереглися або відсутні, стаж до 2004 року можна підтвердити через спеціальну Комісію при ПФУ. Для цього будуть потрібні показання щонайменше двох свідків, які працювали разом із вами в той самий період і мають належним чином оформлені власні документи про роботу.

Реклама

Помилки у ПІБ чи даті народження, виявлені в трудовій книжці під час продовження трудової діяльності (на діючому підприємстві), може виправити безпосередньо роботодавець на підставі паспортних даних або свідоцтва про народження.

Крайній захід: судовий позов проти ПФУ

Якщо всі попередні кроки не дали результату і Пенсійний фонд надав офіційну письмову відмову, єдиним шляхом залишається встановлення факту роботи у судовому порядку.

Предмет позову: визнання дій Пенсійного фонду протиправними та зобов'язання зарахувати спірні періоди до страхового стажу.

Судова практика: у 95% випадків суди стають на бік майбутнього пенсіонера.

Нюанс: судовий процес та набрання рішенням законної сили можуть тривати від кількох місяців до одного року і більше.

Фахівці радять заздалегідь (за кілька місяців до досягнення 60 років) провести аудит своєї паперової трудової книжки, аби мати запас часу на виправлення можливих помилок.

Новини партнерів