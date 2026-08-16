«Кинджали» вже не головна проблема для України: авіаексперт назвав нову небезпеку

Російський МіГ-31К з ракетами "Кинджал" / © Defence express

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Ураження російської авіабази Саваслейка, де базуються винищувачі МіГ-31К, а також зміни у виробництві російських «Кинджалів» можуть зменшити актуальність цієї загрози для України.

Про це в етері Еспресо розповів авіаексперт Валерій Романенко.

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За його словами, Росія вирішила припинити передачу ракет «Іскандер» для переобладнання на «Кинджали».

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«ГУР повідомив, що ті п’ять „Іскандерів“, які передавали для переобладнання в „кинджали“, більше передавати не будуть. І таким чином випуск балістичних „Іскандер-М“ був 60, став 65», — пояснив Романенко.

Окремо експерт звернув увагу на ураження авіабази Саваслейка. Саме там базуються російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями «Кинджалів».

«Було завдано удар по Саваслейці — це база 7-го полку спецпризначення російської дальньої авіації, і це основна база винищувачів МіГ-31К, які запускали „кинджали“», — сказав авіаексперт.

На думку Романенка, сукупність цих факторів свідчить про те, що загроза від «Кинджалів» для України вже не належить до першочергових.

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«Проблеми з „кинджалами“ — це явно третього порядку проблема», — наголосив Романенко.

Водночас експерт пояснив, наскільки вразливими для російських ударів можуть бути комплекси Patriot без ракет.

«Коли Patriot стоять на поверхні, працюють, радари випромінюють, пускові установки демаскують себе величезним полум’ям пуску, і при цьому ми збивали одну з трьох запущених балістичних ракет — от тоді вони були під реальною небезпекою. Зараз ми їх можемо поставити їх у підземні сховища в Києві, їх вистачає», — пояснив експерт.

Раніше повідомлялося, що від весни країна-агресорка не випускає ракети «Кинджал» і Х-32, перенаправивши паливо та комплектувальні на інші засоби ураження.

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Ми раніше інформували, що Росія за три з половиною місяці могла випустити по Україні близько 795 ракет різних типів.

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