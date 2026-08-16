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«Кинжалы» уже не главная проблема для Украины: авиаэксперт назвал новую опасность
Важным остается вопрос защиты комплексов Patriot.
Поражение российской авиабазы Саваслейка, где базируются истребители МиГ-31К, а также изменения в производстве российских «Кинжалов» могут снизить актуальность этой угрозы для Украины.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.
По его словам, Россия решила прекратить передачу ракет «Искандер» для переоборудования в «Кинжалы».
«ГУР сообщил, что те пять „Искандеров“, которые передавали для переоборудования в „кинжалы“, больше передавать не будут. И таким образом выпуск баллистических „Искандер-М“ был 60, стал 65», — объяснил Романенко.
Отдельно эксперт обратил внимание на поражение авиабазы Саваслейко. Там базируются российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями «Кинжалов».
«Был нанесен удар по Саваслейке — это база 7-го полка спецназначения российской дальней авиации, и это основная база истребителей МиГ-31К, запускавших кинжалы», — сказал авиаэксперт.
По мнению Романенко, совокупность этих факторов свидетельствует о том, что угроза от «Кинжалов» для Украины уже не относится к первоочередным.
«Проблемы с „кинджалами“ — это явно третьего порядка проблема», — подчеркнул Романенко.
В то же время эксперт объяснил, насколько уязвимыми для российских ударов могут быть комплексы Patriot без ракет.
Когда Patriot стоят на поверхности, работают, радары излучают, пусковые установки демаскируют себя огромным пламенем пуска, и при этом мы сбивали одну из трех запущенных баллистических ракет — вот тогда они были под реальной опасностью. Сейчас мы их можем поставить в подземные хранилища в Киеве, их хватает», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что с весны страна-агрессорка не выпускает ракеты Кинжал и Х-32, перенаправив топливо и комплектующие на другие средства поражения.
Мы ранее информировали, что Россия за три с половиной месяца могла выпустить по Украине около 795 ракет разных типов.