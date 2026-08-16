От Джамалы до Гордона: кого из украинских звезд преследует и репрессирует Россия

Дмитрий Гордон, Маша Ефросинина, Наталья Мосейчук, Джамала

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Российские власти на протяжении многих лет преследуют украинских артистов, журналистов и телеведущих, которые открыто говорят о войне, российской агрессии и преступлениях оккупантов. После начала полномасштабного вторжения этот механизм только усилился: украинские знаменитости попадают в российские базы розыска, включаются в списки «террористов и экстремистов», получают заочные аресты и многолетние приговоры.

А теперь под удар попало даже творчество украинских артистов. В августе 2026 года российский суд признал песню группы FIЇNKA «Бей москаля!» «экстремистским материалом».

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Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, кого именно преследует Россия, за что украинским звездам выносят заочные приговоры и какие реальные риски создают такие решения.

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Маша Ефросинина — семь лет колонии за высказывания о войне

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Одним из самых громких дел стала история телеведущей Маши Ефросининой. В январе 2023 года её внесли в российский список лиц, в отношении которых якобы имеются сведения о причастности к «экстремистской деятельности или терроризму». Параллельно ведущую объявили в розыск в РФ.

Причиной преследования стали её публичные высказывания и посты после начала полномасштабной войны.

В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Ефросинину к семи годам колонии по статье о распространении «фейков» в отношении российской армии. Помимо лишения свободы, ей на три года запретили администрировать сайты и ресурсы в интернете.

То есть российская система фактически превратила публичную позицию украинской телеведущей в уголовное дело.

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При этом важно понимать: заочный приговор не означает, что Ефросинина находится в российской колонии. Такие решения принимаются в отсутствие человека, который находится за пределами РФ.

Джамала — розыск, уголовное дело и задержание за рубежом

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Победительница «Евровидения-2016» Джамала также стала мишенью российской репрессивной машины.

В ноябре 2023 года Россия объявила певицу в розыск. В базе данных МВД РФ указывалось, что её разыскивают по уголовной статье, хотя конкретную статью российская сторона сначала не называла.

Российские СМИ связывали это дело с постами Джамалы о российских преступлениях в Украине, в частности о Буче.

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На этом преследование не закончилось.

В 2024 году российские оккупационные власти в Крыму сообщили о «национализации» имущества Джамалы. Речь шла, в частности, о доме её родителей в Крыму.

А в 2026 году стало известно о ещё более серьёзных последствиях российского розыска. Джамала рассказала, что за границей её задержали в аэропорту по российскому ордеру, а также существовала угроза депортации. Ситуацию удалось урегулировать при участии украинских дипломатов.

Эта история показывает, что российский розыск в отношении украинских знаменитостей может быть не просто формальной записью в базе данных. В некоторых странах он способен создавать реальные проблемы во время международных поездок.

Наталья Мосейчук — пять лет колонии заочно

Наталья Мосейчук / © пресс-служба канала "1+1"

Телеведущая Наталья Мосейчук также попала в российский список «террористов и экстремистов».

Об этом стало известно в мае 2023 года. Сама ведущая отреагировала на это решение с иронией, назвав его своеобразным «подарком» к юбилею.

Впоследствии российский суд пошел еще дальше.

В июле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Мосейчук к пяти годам колонии общего режима по статье о «разжигании ненависти или вражды». Ей также запретили в течение двух лет администрировать сайты и интернет-ресурсы.

Мосейчук публично заявила, что российский приговор не имеет для неё юридической силы в цивилизованном мире, а его цель — запугивание.

Её дело показательно ещё и потому, что российские власти преследуют не только артистов, но и украинских телеведущих, которые после начала большой войны стали активными участниками украинского информационного сопротивления.

Дмитрий Гордон — 14 лет лишения свободы заочно

Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Один из самых суровых приговоров получил журналист и интервьюер Дмитрий Гордон.

В апреле 2022 года Росфинмониторинг включил его в список «террористов и экстремистов». Параллельно с этим российские следователи возбудили в отношении журналиста уголовное дело.

В июле 2024 года российский военный суд заочно приговорил Гордона к 14 годам лишения свободы.

По данным открытых источников, российская сторона обвинила его в публичных призывах к терроризму, распространении «ложной информации» о российской армии и разжигании вражды.

Таким образом, Гордон оказался объектом сразу нескольких видов преследования: его внесли в соответствующий финансовый реестр, объявили в розыск, а впоследствии вынесли многолетний заочный приговор.

Алексей Арестович — в российском реестре и в международном розыске

Алексей Арестович / © скриншот с видео

Еще один известный украинский медийный деятель, попавший под действие российских санкционных и уголовных механизмов, — бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

В мае 2023 года Росфинмониторинг включил его в список лиц, в отношении которых в РФ имеются сведения о причастности к «экстремистской деятельности или терроризму». В октябре того же года Арестовича объявили в розыск в России.

В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

Впоследствии российская прокуратура заявила о передаче дела в суд и проведении процесса заочно. Среди обвинений — публичные высказывания, которые российская сторона трактует как призывы к террористической деятельности, а также распространение «фейков» о российской армии.

Здесь, как и в других подобных делах, важно отличать российские обвинения от установленных фактов: формулировки в уголовных делах РФ отражают позицию государства-агрессора, а не являются независимой оценкой действий человека.

Янина Соколова — ещё одна телеведущая, подвергающаяся преследованию со стороны российских властей

Янина Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

В российский список попала и телеведущая Янина Соколова.

Российские власти связывали преследование Соколовой с её публичными высказываниями о войне. В 2023 году Соколова была включена в российский список «террористов и экстремистов», а впоследствии на неё был объявлен розыск.

Её история вписывается в ту же схему: сначала — публичная позиция, затем уголовное дело, внесение в соответствующие базы данных и заочные судебные решения.

FIЇNKA — Россия объявила «экстремистской» уже не саму артистку, а её песню

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Отдельный и, пожалуй, самый абсурдный эпизод произошёл в августе 2026 года с певицей FIЇNKA, настоящее имя которой — Ирина Выхованец.

На этот раз российская система решила преследовать не саму артистку, а её творчество.

11 августа Приморский краевой суд РФ признал экстремистским материалом композицию «Бей москаля!», выпущенную ещё в 2022 году. После этого песня попала в федеральный перечень экстремистских материалов Минюста РФ. Об этом 12 августа сообщили украинские СМИ.

Но это далеко не все украинские звезды, которых наказала Россия

Украинские звезды, которых запретила Россия

Помимо уголовных дел существует ещё один масштабный уровень давления — запрет на въезд.

В апреле 2022 года Россия объявила о запрете на въезд в страну сроком на 50 лет для 31 украинского артиста, телеведущего, журналиста и представителя шоу-бизнеса. В список попали, в частности, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Дмитрий Монатик, Потап, Настя Каменских, Светлана Лобода, Макс Барских, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Иван Дорн, Алина Паш и другие.

Среди телеведущих и блогеров — Дмитрий Комаров, Антон Птушкин, Андрей Бедняков, Николай Серга и Евгений Комаровский.

Российские источники объясняли этот список критическим отношением украинских деятелей к действиям РФ. При этом на момент появления списка российские власти не обнародовали подробного официального обоснования в отношении каждого человека.

По сути, речь идет о коллективном наказании украинской культурной сферы за её позицию после начала полномасштабного вторжения.

Что означает попасть в российский список «террористов и экстремистов»?

Кремль / © Pixabay

Если рассмотреть эти истории в совокупности, можно выделить несколько уровней российской политики в отношении украинских общественных деятелей.

Запрет на въезд — в 2022 году десятки украинских артистов были просто объявлены нежелательными в РФ на 50 лет.

Внесение в реестр «террористов и экстремистов» — финансовые ограничения и гораздо более серьезные юридические последствия.

Уголовное преследование — человека объявляют в розыск, заочно арестовывают и могут приговорить к многолетнему заключению.

Если речь идет об имуществе на оккупированных территориях или активах в РФ, они могут стать объектом конфискации или так называемой «национализации».

Цензура творчества — под запрет попадают уже не только сами артисты, но и их песни, видео и другие материалы.

Истории Ефросининой, Джамалы, Мосейчук, Гордона, Арестовича и FIЇNKA различаются по юридическому статусу, но их объединяет одно: российские власти используют уголовное законодательство, финансовые ограничения, розыск и цензуру в качестве инструментов давления на украинских общественных деятелей.

Для украинского шоу-бизнеса это уже давно не просто вопрос «запрета на концерты в России». Речь идет о систематической практике преследования за публичную позицию — от запрета на въезд до многолетних заочных приговоров и преследования творчества.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказала, кто из украинских знаменитостей стал крестным отцом или матерью детей своих коллег, чьи звездные дружбы переросли в кумовство, и у кого из артистов таких связей больше всего.

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