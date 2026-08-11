Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Марина и Павел Зибровы, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Реклама

Пока одни знаменитости громко разводятся и делят имущество в судах, другие годами доказывают, что крепкие отношения в шоу-бизнесе всё-таки существуют.

Они пережили кризисы, длительные разлуки из-за работы, рождение детей, полномасштабную войну и бешеный ритм жизни в свете софит, но не утратили самого главного — любви и взаимной поддержки. Редакция сайта ТСН.ua собрала украинские звездные пары, которые вместе уже более десяти лет, а некоторые — более трех десятилетий.

Реклама

Марина и Павел Зибровы — 32 года в браке

Марина и Павел Зибровы / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел и Марина Зибровы — одна из самых крепких пар украинской эстрады. Влюбленные поженились ещё в 1994 году, а их брак уже давно стал примером семейной гармонии.

Реклама

Марина на протяжении многих лет остается не только женой артиста, но и его менеджером, поэтому супруги проводят вместе почти всё время. Сам певец неоднократно признавался, что именно жена помогла ему построить успешную карьеру и поддерживала его в самые сложные периоды.

Супруги воспитали дочь Диану, которая также работает вместе с родителями. Павел Зибров не скрывает, что секрет их брака — взаимное уважение, чувство юмора и готовность всегда искать компромиссы.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк — более 30 лет любви

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

История любви Ольги Сумской и Виталия Борисюка длится уже более трёх десятилетий. Актёры познакомились во время работы в театре, и вскоре между ними зародились чувства.

За годы брака они не раз сталкивались с волнами слухов о разводе, однако каждый раз доказывали, что их семья остается крепкой. Супруги воспитали дочь Анну, а сейчас с удовольствием проводят время вместе не только дома, но и на гастролях, концертах и светских мероприятиях.

Реклама

Сумская неоднократно говорила, что самое главное в отношениях — не переставать удивлять друг друга даже после десятков лет брака.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов — вместе уже более 10 лет

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов познакомились ещё задолго до начала романа, однако по-настоящему сблизились во время работы над совместными телевизионными проектами.

Сегодня они воспитывают двух общих сыновей — Ивана и Данила, много работают вместе и регулярно делятся семейными моментами со своими поклонниками.

Несмотря на безумную загруженность, супруги находят время для путешествий, романтических свиданий и семейных праздников. Горбунов неоднократно называл Осадчу главной опорой в своей жизни.

Реклама

Елена и Сергей Кравец — 24 года в браке

Елена и Сергей Кравец / © instagram.com/1plus1_ua

Елена и Сергей Кравец вместе ещё с юности. Они познакомились задолго до того, как актриса стала звездой «Квартала 95».

Супруги воспитывают троих детей и практически не афишируют свою личную жизнь. Именно поэтому их семью часто называют одной из самых закрытых среди украинских знаменитостей.

Елена неоднократно подчеркивала, что счастливый брак — это ежедневная работа двух людей.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев — более 20 лет вместе

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев поженились ещё в 2003 году. За это время они пережили непростые этапы, в том числе кризисы в отношениях, о которых знаменитость откровенно рассказывала в интервью.

Несмотря на трудности, супруги сумели сохранить семью. Они воспитали дочь Нану и сына Александра, а после начала полномасштабной войны Тимур встал на защиту Украины.

Ефросинина не скрывает, что сегодня особенно ценит каждую возможность побыть рядом с мужем.

Инна и Александр Педаны — 23 года вместе

Инна и Александр Педаны / © instagram.com/pedanos

Александр Педан ещё в студенческие годы встретил свою будущую возлюбленную — Инну. С тех пор они почти не расстаются.

Супруги воспитали дочь Валерию, а позже у них родился сын Марк. Несмотря на популярность телеведущего, Инна всегда избегала излишней огласки, хотя сейчас пара с увлечением снимает совместные ролики.

Педан часто говорит, что именно жена помогает ему оставаться самим собой и поддерживает его во всех профессиональных начинаниях.

Ирина Федишин и Виталий Човник — более 20 лет вместе

Ирина Федишин и Виталий Човник / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин и Виталий Човник знакомы ещё со школьных лет. Именно юношеская дружба со временем переросла в большую любовь.

Сегодня Виталий является продюсером певицы, поэтому они работают вместе практически каждый день. Супруги воспитывают двух сыновей и регулярно доказывают, что даже после многих лет брака романтика никуда не исчезла.

Певица не раз подчеркивала, что муж остаётся её главной опорой.

Ксения и Евгений Кошовы — 19 лет в браке

Ксения и Евгений Кошовы / © instagram.com/yalta_k

Евгений Кошовый с женой Ксенией уже много лет входят в число самых крепких семей украинского шоу-бизнеса.

Они воспитывают двух дочерей и открыто говорят о том, что в их отношениях не обходилось без кризисов. В то же время именно умение слушать друг друга помогло им преодолеть сложные этапы.

Кошовый неоднократно признавался, что именно жена является его самым строгим критиком и в то же время самой преданной поклонницей.

Татьяна и Виктор Бронюки — 18 лет вместе

Татьяна и Виктор Бронюки

Фронтмен группы «ТИК» Виктор Бронюк и его жена Татьяна поженились ещё в 2008 году.

Вместе они воспитали двоих детей, а Татьяна долгое время поддерживала мужа во время постоянных гастролей и концертов.

Сам музыкант не скрывает, что семья для него всегда была важнее популярности.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий — более 15 лет любви

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / © instagram.com/liliia.rebrik

История любви Лилии Ребрик и Андрея Дикого началась на шоу «Танцы со звездами». Танцор стал партнером актрисы, а впоследствии — её мужем.

Супруги воспитывают троих дочерей и регулярно делятся моментами из семейной жизни в соцсетях. Весной 2024 года у них родилась младшая дочь Адель, и звездная семья стала ещё больше.

Ребрик неоднократно говорила, что главный секрет их отношений — поддерживать друг друга в любых жизненных обстоятельствах.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua составила топ-10 самых завидных холостяков Украины — Барских, Тополя, Бадоев и другие. Узнайте, чьи сердца свободны.

Новости партнеров