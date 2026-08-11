Ракетная угроза / © ТСН

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Российские оккупационные войска изменили приоритеты в производстве средств дальнего поражения, сделав ставку на системы, способные эффективнее преодолевать украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные украинской разведки и военного командования.

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По словам заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, с апреля 2026 г. РФ акцентирует усилия на выпуске баллистических и крылатых ракет. Главная цель врага — использовать нехватку у Украины ракет-перехватчиков к системам Patriot. С апреля по июль интенсивность ежемесячных запусков баллистики по территории Украины выросла более чем в три раза.

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Особый удар испытывают объекты оборонно-промышленного комплекса, чтобы помешать Украине развернуть собственное производство баллистического вооружения.

Рекордные темпы и ставка на новые боеприпасы

Российский ВПК превышает ежемесячные планы по выпуску ключевых типов ракет на 10–20%. По состоянию на начало августа РФ уже полностью выполнила годовой план по производству противокорабельных ракет Циркон и Оникс.

Чтобы ускорить выпуск баллистики, россияне поставили на паузу производство менее точных авиационных баллистических ракет Кинжал и крылатых Х-32. Кроме того, враг адаптировал пусковые установки С-400 под специально разработанные ракеты РМ-48У, поражающие наземные цели по баллистической траектории.

Аналитики ISW отмечают, что для текущих атак РФ использует преимущественно «свежие» ракеты прямо с конвейера, не прикасаясь к стратегическим неприкосновенным запасам. Такая тактика позволяет накапливать арсеналы для возможных сверхмощных одноразовых ударов.

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Залп до 200 ракет и ситуация с «Калибрами»

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт «Мадьяр» Бровди отметил, что в настоящее время РФ способна запустить одновременный залп из 77 ракет разных типов. Однако противник активизировал работы, чтобы увеличить этот показатель до 200 ракет в едином комбинированном ударном пакете.

В то же время морские крылатые ракеты «Калибр» оккупанты почти перестали применять для ежедневных атак. Из-за эффективности украинской ПВО, сбивающей почти 100% этих ракет и регулярных ударов Силы обороны по Черноморскому флоту РФ, враг вынужден накапливать «Калибры» и перебазировать их на другие флоты за пределы Черного моря.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия выполняет план по ракетам, поэтому пауза в обстрелах вряд ли будет.

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