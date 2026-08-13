В России нашли уязвимое место: санкции ЕС могут перекрыть сырье для ракет и танков

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Российский военно-промышленный комплекс не способен полностью функционировать без поставок критически важного сырья из-за границы.

Об этом говорится в отчете Совета по экономической безопасности Украины.

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Исследователи установили, что за 12 месяцев до марта 2025 года Россия закупила стратегические минералы военного назначения на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Среди них — глинозем, тантал и молибден.

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Кроме этого, российские предприятия нуждаются в бериллии, вольфраме, марганце, ниобии, рении и титане. Эти материалы используются в производстве вооружения и военной техники.

Импортированное сырье попадает в производственные цепи десятков российских компаний. Они производят ракетные комплексы, самолеты, бронетехнику, боеприпасы, электронные системы и двигатели.

Основными источниками снабжения остаются Китай, страны Центральной Азии и государства Глобального Юга. В то же время, часть необходимой для российского ВПК продукции поступала непосредственно из западных стран или проходила через их территорию.

Аналитики обнаружили сотни компаний, участвующих в поставках критически важных минералов в Россию. Значительная часть этих предприятий продолжает работать с российскими оборонными производителями, хотя под санкции попали менее 5% из них.

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Отдельной проблемой остается то, что у России нет полностью замкнутого производственного цикла по ряду стратегических материалов. Москва не способна самостоятельно пройти весь путь от добычи сырья до производства готового металла, потому зависит от иностранной переработки и импорта.

«Осветление санкций остается поздним, неполным или сосредоточенным на неправильном этапе цепи поставок», — говорится в отчете.

В Совете экономической безопасности Украины отмечают, что санкционная политика ЕС в этом направлении пока не отвечает масштабам проблемы. В частности, ограничения по отдельным стратегическим рудам и соединениям остаются недостаточными.

Аналитики призывают Евросоюз сделать стратегические полезные ископаемые одним из приоритетных направлений санкционной политики — наряду с критически важными для производства оружия компонентами, как полупроводники и электроника.

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В то же время, по их мнению, недостаточно ограничивать только непосредственных поставщиков. Необходимо отслеживать всю цепь перемещения сырья в Россию, включая торговых посредников, судоходных и логистических компаний.

Эксперты также привели пример, демонстрирующий, что подобные санкционные меры могут давать результат. После того, как ЕС ограничил экспорт хрома, несколько предприятий впоследствии сократили поставки этой продукции в Россию.

Ранее сообщалось, что Россия сохраняет возможность наращивать производство ракет S8000 Бандероль, несмотря на санкции и зависимость от западных компонентов.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет сопоставимых с Россией финансовых ресурсов на войну, однако при европейской поддержке способна удвоить собственно дешевле производство оружия.

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