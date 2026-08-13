Украина может потерять Starlink: Польша пригрозила Маску прекратить финансирование

Starlink / © depositphotos.com

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Украина рискует потерять польское финансирование для тысяч терминалов Starlink из-за конфликта между Варшавой и компанией SpaceX.

Об этом пишет Politico.

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Как отмечает издание, недавно SpaceX, материнская компания Starlink, исключила Польшу из единственной европейской роуминговой зоны. Она включает более 30 стран — все государства Евросоюза, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

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В рамках этой зоны клиенты могут перевозить свои терминалы между странами без изменения тарифа по международному использованию. Польша и Кипр оказались за пределами общего роумингового режима.

В действующих рекомендациях Starlink отмечено: «Примечание: Польша не входит в вышеупомянутый регион Европы. Учетные записи, зарегистрированные в Польше, рассматриваются как аккаунты только для Польши для использования в стране проживания».

При этом Кипр в соответствующем списке вообще не упоминается.

По информации Politico, новые правила начали действовать для клиентов, регистрируемых в Starlink от 14 июля 2026 года. Для польских пользователей, уже имеющих учетные записи, изменения вступят в силу 17 августа.

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Издание отмечает, что отсутствие Кипра в единой роуминговой зоне еще можно объяснить его географической удаленностью от остальной Европы. В то же время причины, по которым под ограничения попала Польша, SpaceX публично не объяснила.

На этом фоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил пересмотреть финансирование работы Starlink в Украине. Польское правительство ежегодно платит за услуги около 50 миллионов долларов.

«Эй, Илон Маск, крепыш, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о том, платить ли тебе 50 миллионов долларов в год за твои услуги», — написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

Таким образом, спор между Варшавой и SpaceX может напрямую отразиться на Украине, ведь именно польское правительство финансирует работу тысяч терминалов Starlink, используемых в Украине.

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К критике Маска присоединился и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский. Он обвинил SpaceX в отношении польских пользователей как клиентов второго сорта.

«Польша — это не рынок второго сорта. Польские клиенты — это не клиенты второго сорта», — написал Гавковский на платформе X.

На момент публикации SpaceX, Starlink или Илон Маск публично не объяснили причины решения относительно Польши.

Ранее сообщалось, что развертывание Россией спутниковой сети «Рассвет», позиционируемой как аналог Starlink, может создать для Украины новые риски на поле боя.

Мы ранее информировали, что России понадобится от 700 до 900 спутников для полноценного покрытия территории Украины собственной системой «Рассвет», разрабатываемой как аналог Starlink.

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