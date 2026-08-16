«Радикально другое войско»: военный объяснил, что изменилось в ВСУ за годы войны

Военные ВСУ / © Associated Press

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За более четырех лет полномасштабной войны украинские Силы обороны и характер боевых действий на фронте претерпели кардинальные изменения.

Об этом в интервью « На самом деле » рассказал Андрей Онистрат, офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир.

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По его словам, украинская армия сегодня существенно отличается от той, какой она была в начале полномасштабного вторжения. Изменения коснулись не только профессиональной подготовки военных, но и культуры взаимодействия внутри войска.

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«Это радикально другое войско, чем то, которое было в 22-м году. Ну радикальное другое. То есть сейчас количество непрофессиональных военных там 98%. 2% – это профессиональные военные. Это такой глубокий вопрос, действительно», — отметил он.

Онистрат подчеркнул, что в армии постепенно меняется культура отношений и общения. По его словам, все большее значение приобретают инициативность, горизонтальные связи и личные лидерские качества.

«Изменяется культура отношений, культура общения, больше инициативы, больше горизонтальных связей, больше проявления харизмы. То есть, это все работает и начинает иметь существенное значение по сравнению с ситуацией, которая была в 22-м году. И эти факторы увеличиваются», – добавил военный.

В то же время, по словам Онистрата, кардинально изменился и сам характер боевых действий. Условия, привычные для военных в начале полномасштабной войны, сегодня стали практически невозможными.

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«Ситуация, особенно на переднем крае, она не такая, как в 22 году. Тогда я просто заезжал на машине среди бела дня, выбрасывал вещи и разворачивался, выезжал в какую посадку», — рассказал он.

Сейчас, по его словам, ситуация совсем другая.

«Но сейчас там „килзоны“ по 20–25 км. И это только пешком, только НРК, только на плечах», – отметил Онистрат.

Военный объяснил, что из-за таких условий не менее сложным, чем прибытие на позицию, есть выход из нее.

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«Это значит, что если человек зашел на позицию, то ему выйти так же тяжело, как и зайти. Поэтому они сидят долго», – отметил Онистрат.

По его словам, в 2022 году операторы дронов могли находиться на позициях около трех суток, и даже такой срок тогда казался значительным.

Теперь же, рассказывает военный, пребывание на позиции в течение 40 дней уже не вызывает такого удивления.

«Просто потом выходят и говорят: „Все, я уехал на неделю домой“. И это нормальная история», — заметил Онистрат.

Ранее сообщалось, что спустя почти два года после начала операции Сил обороны Украины в Курской области позиция Киева существенно изменилась .

Мы ранее информировали, что у украинских военных опыт масштабной сухопутной войны с массовым применением дронов, которого сейчас фактически нет у армий других стран .

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