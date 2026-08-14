Власникам собак варто бути уважними у серпні: який симптом не можна ігнорувати

Ця ознака на шкірі собаки має насторожити власника / © pexels.com

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Спека та підвищена вологість можуть негативно впливати на шкіру собак і провокувати загострення різних захворювань. Однією з ознак, яку власникам не варто ігнорувати, є так звані «гарячі плями» — почервонілі та запалені ділянки шкіри.

Про це пише Express, посилаючись на головну ветеринарну хірургиню Pet Drugs Online Сару Пейдж-Джонс.

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На яку ознаку варто звернути увагу

За словами фахівчині, влітку у собак частіше може виникати гострий вологий дерматит, відомий також як «гарячі плями». Найбільш схильними до нього є собаки з густою шерстю.

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Висока температура та вологість створюють сприятливі умови для подразнення шкіри, особливо якщо тварина постійно чухається або вилизує певну ділянку. У результаті шкіра червоніє та запалюється, а іноді на ураженому місці з’являються виділення.

У разі появи таких симптомів ветеринарка радить показати собаку фахівцеві. Під час лікування шерсть навколо запаленої ділянки можуть вистригти, шкіру — очистити та обробити місцевими препаратами. Щоб собака не вилизувала уражене місце, їй також можуть рекомендувати захисний комір.

Які шкірні проблеми можуть виникати влітку

Ще одна небезпека теплої пори року — блохи, які за сприятливих погодних умов швидше розмножуються. У тварин із підвищеною чутливістю до їхніх укусів може розвинутися блошиний алергічний дерматит, що спричиняє сильний свербіж і дискомфорт.

Для захисту тварини Пейдж-Джонс рекомендує регулярно застосовувати засоби проти бліх, призначені ветеринаром. Водночас важливо підтримувати чистоту в оселі: прати лежанку собаки, регулярно пилососити та за потреби обробляти приміщення відповідними засобами.

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Влітку також може загострюватися атопічний дерматит. У цей період у повітрі збільшується кількість пилку трав і бур’янів, який здатний провокувати алергічні реакції. Через це собака може інтенсивніше чухатися, вилизувати пах, гризти лапи або терти морду.

У собак з атопічним дерматитом шкіра може почервоніти та запалитися. Пошкодження її природного захисного бар’єра також підвищує ризик вторинних інфекцій, однією з ознак яких може бути стійкий неприємний запах.

Зменшити кількість алергенів на шерсті та шкірі допомагає регулярний догляд. Після прогулянок ветеринарка радить промивати собаці лапи та живіт, щоб змити пилок та інші забруднення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які породи собак мають сильний захисний інстинкт і здатні стати надійними охоронцями приватного будинку.

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