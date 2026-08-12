Собаки, які майже не линяють: 7 пухнастих порід для людей з алергією

Пудель / © Pixabay

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Людям з алергією не обов’язково відмовлятися від мрії про пухнастого домашнього улюбленця. Деякі породи собак линяють значно менше за інших, тому кількість шерсті та пов’язаних із нею алергенів у помешканні може бути меншою.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Водночас повністю гіпоалергенних собак не існує. Ветеринарка Сара Вутен пояснює, що реакцію спричиняє не сама шерсть, а білки, які містяться, зокрема, у лупі, слині та сечі тварини. Тому навіть собака, яка майже не линяє, може викликати симптоми алергії.

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Фахівці радять людям з алергією перед появою домашнього улюбленця провести певний час саме з тією собакою, яку вони планують забрати додому, а також проконсультуватися з лікарем або алергологом. Зменшити кількість алергенів можуть регулярний грумінг, прибирання, фільтрація повітря та обмеження доступу тварини до спальні.

Бішон-фрізе

Попри пухнасту білу шерсть, бішон-фрізе линяє порівняно мало. Його кучері затримують волоски та лупу, не даючи їм так активно поширюватися оселею. Однак така шерсть потребує постійного догляду: собаку необхідно регулярно розчісувати та водити до грумера, щоб уникнути ковтунів.

Гаванський бішон

Ще один невеликий пухнастий собака, якого можуть розглянути люди з алергією, — гаванський бішон. Порода має довгу шовковисту шерсть і мало линяє, але потребує частого розчісування та стрижки. Цих собак також цінують за товариськість і сильну прив’язаність до своєї родини.

Пудель

Пуделі — одна з найвідоміших порід, які мало линяють. Їхня густа кучерява шерсть утримує волоски, замість того щоб вони розліталися помешканням. Пуделі бувають стандартними, мініатюрними й той-розміру, а також відомі високим інтелектом і здатністю до навчання.

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Мальтійська болонка

Довга біла шерсть мальтійської болонки може створювати оманливе враження, що собака сильно линяє. Насправді ця порода втрачає порівняно мало шерсті, через що її часто згадують серед варіантів для людей, чутливих до алергенів. Водночас довге волосся необхідно регулярно розчісувати, щоб воно не сплутувалося.

Португальський водяний собака

Ця порода має густу хвилясту або кучеряву шерсть і також належить до собак, які мало линяють. Португальські водяні собаки активні, розумні та потребують достатньої кількості фізичних навантажень і тренувань. Їхня шерсть також вимагає систематичного догляду, особливо якщо її залишають довгою.

Афганський хорт

Афганський хорт вирізняється довгою шовковистою шерстю, однак, попри такий вигляд, породу вважають такою, що линяє відносно мало. Ці собаки незалежні, але можуть бути грайливими та приязними з близькими людьми. За ефектну зовнішність доводиться платити часом: шерсть афганського хорта потребує частого розчісування та професійного грумінгу.

Лхаський апсо

Завершує перелік лхаський апсо — невеликий собака з густою довгою шерстю та порівняно слабким линянням. Представники породи розумні, пильні й ласкаві до своїх господарів, хоча можуть демонструвати незалежний характер. Незалежно від довжини стрижки, їх потрібно регулярно розчісувати.

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Нагадаємо, деякі породи собак мають сильний захисний інстинкт і здатні стати надійними охоронцями приватного будинку. Однак без правильного виховання навіть найкращий сторожовий собака може стати складним для контролю.

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