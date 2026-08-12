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Вчені представили новий метод збільшення грудей без силікону
Новий метод збільшення грудей передбачає забір власного жиру зі стегон та його введення у спеціальні пористі каркаси, що поступово розчиняються.
Вчені випробовують новий метод збільшення грудей, який передбачає використання власного жиру людини замість силіконових імплантів. Технологія може забезпечити більш природний вигляд і відчуття, а також зменшити ризик ускладнень.
Про це йдеться у матеріалі New Scientist.
Експериментальна процедура передбачає забір жирової тканини з іншої частини тіла за допомогою ліпосакції. Наприклад, жир можуть отримувати зі стегон.
Після цього жирові клітини вводять у спеціальні пористі каркаси, сформовані у вигляді чашок бюстгальтера. Їх встановлюють усередині грудей, де жир поступово заповнює конструкцію.
З часом жирові клітини розмножуються та заповнюють каркас. Сам каркас поступово розчиняється, залишаючи в грудях лише власні тканини людини, сформовані відповідно до бажаної форми.
За даними New Scientist, метод уже продемонстрував перспективність під час реконструкції грудей після видалення силіконових імплантів. Тепер його випробовують на жінках, які хочуть збільшити груди вперше.
Розробники вважають, що використання власної жирової тканини може бути безпечнішим за традиційні силіконові імпланти та забезпечувати більш природний вигляд і відчуття грудей.
Нагадаємо, що мода змінює уявлення про «ідеальні» груди. Кожне покоління мало своїх ікон стилю, які впливали на уявлення про красу.