Дети 80-х воспринимают это нормально: 5 вещей, которые современная молодежь не сможет выдержать

Какие привычки детей 80-х годов рождения: интересно знать / © Фото из открытых источников

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Людям, выросшим в 80-х и 90-х годах, многие привычные сегодня вещи могут казаться чрезмерно комфортными. Когда-то не было смартфонов, быстрого интернета, доставки на дом и возможности решить почти любой вопрос несколькими нажатиями на экран. Приходилось ждать, договариваться заранее и самостоятельно искать решения. Конечно, это не значит, что современная молодежь менее вынослива. Просто условия жизни кардинально поменялись. Однако есть несколько повседневных ситуаций, которые для выросшего без цифровых удобств поколения были абсолютно нормальными.

Никто не знал, где ты находишься

Сегодня родители могут написать ребенку сообщения, позвонить по телефону или увидеть его местонахождение. В детстве современных взрослых такого контроля просто не существовало. Дети могли пойти гулять после школы и вернуться домой через несколько часов. Главным правилом часто было только одно: быть дома до определенного времени.

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Если друзья жили в другом районе, никто не писал им уведомления, чтобы договориться о встрече. Нужно было прийти или позвонить на домашний телефон и надеяться, что человек будет дома.

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Надо было ждать

Сегодня фильм можно посмотреть сразу, еду заказать за несколько минут, а ответ на вопрос найти в интернете практически мгновенно.

Раньше ожидание было обычной частью жизни. Фотографии нужно было ждать после проявления пленки. Любимую песню могли долго ловить по радио. Чтобы посмотреть фильм, нужно было дождаться его показа по телевизору. Терпение формировалось просто потому, что иного варианта не было.

Телефон был один на всю семью

Домашний телефон стоял в одном месте, а конфиденциальности во время разговора практически не существовало. Если кто-то звонил по телефону, трубку мог поднять любой человек из семьи.

Сегодня смартфон — это фактически личное пространство человека. Поэтому ситуация, когда нужно было ждать своей очереди, чтобы поговорить по телефону, для современных подростков может казаться странной.

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Развлечения нужно было придумывать самостоятельно

Без видеосервисов, социальных сетей и бесконечной ленты коротких видео свободное время приходилось заполнять своими руками.

Дети играли во дворе, катались на велосипедах, собирались компаниями, читали книги, слушали музыку или придумывали собственные игры. Если было скучно, то нельзя было просто открыть телефон и найти сотни вариантов развлечений. Именно поэтому скука часто становилась поводом к творчеству, общению и активности.

Многие вещи приходилось делать без подсказок

Сегодня почти любую инструкцию можно найти в интернете: как приготовить блюдо, починить бытовую вещь, добраться до незнакомого места или научиться новому.

Раньше приходилось спрашивать у родителей, друзей, учителей или разбираться методом проб и ошибок. Карты были бумажными, телефоны не подсказывали маршрут, а поиск нужной информации мог занять гораздо больше времени.

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