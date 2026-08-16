Минимальная пенсия может возрасти до 6 тысяч гривен: когда и кому повысят выплаты

В Украине готовят масштабную пенсионную реформу

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В Украине готовят изменения в пенсионную систему, которые могут существенно повлиять на выплаты части пенсионеров. Один из ключевых ориентиров предложенной реформы — минимальная пенсионная выплата на уровне 6 000 гривен.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Наибольшее новшество может повлиять на людей с невысокими пенсиями и небольшим страховым стажем. Например, человек может получать пенсию по инвалидности I группы около 3500 гривен и иметь 22 года страхового стажа. Если ему еще нет 60 лет, возникает вопрос, изменится ли выплата по достижении пенсионного возраста.

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«Пока говорить об автоматическом повышении каждой пенсии до 6 000 гривен рано. Ведь речь идет о предложенном ориентире будущей реформы, а не о действующей норме. После введения новой системы размер выплаты зависит от базовой части, страхового стажа, заработка и других параметров, которые окончательно определят в законодательстве. Поэтому для людей с невысокими пенсиями реформа может означать существенное повышение, но конкретные суммы можно будет оценить только после утверждения окончательных правил», — объяснили в ведомстве.

Пенсии в Украине — последние новости

Ранее сообщалось, что в августе некоторые украинцы получат разовую выплату ко Дню Независимости в размере до 3 100 грн.

В сентябре отдельные пенсионеры могут получить дополнительно около 1200 гривен к основной выплате. Такая прибавка предусмотрена не для всех пенсионеров. Право на нее имеют неработающие граждане, получающие пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

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