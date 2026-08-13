Украинцы могут получить еще до 3 100 грн в августе: кому назначат выплаты

Доплата в августе 2026

Реклама

Некоторые украинцы имеют право на дополнительную выплату в августе. Ко Дню Независимости Украины сразу несколько категорий граждан получат одноразовые доплаты к пенсии — до 3100 грн. Рассказываем, как получить такую выплату в августе 2026 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Украинцы могут получить еще 3100 грн от государства: кто имеет право

Выплаты состоятся до 24 августа, а их размер будет колебаться от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя. В Пенсионном фонде сообщили, как распределят выплаты:

Реклама

450 грн доплаты получат участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

650 грн выплатят членам семей погибших/умерших ветеранов войны, членам семей погибших/умерших Защитников и Защитниц Украины, женам/мужьям умерших людей с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам/мужьям умерших УБД, участников войны и жертв которые не женились во второй раз;

1 000 грн доплаты в День Независимости Украины получат УБД, пострадавшие во время Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в этих местах;

3 100 грн доплаты к пенсии в День Независимости Украины получат украинцы, имеющие особые заслуги перед государством.

Отдельную категорию составляют лица с инвалидностью в результате войны и бывшие узники концентрационных лагерей. Для них размер пособия зависит от группы инвалидности:

I группа — 3 100 грн;

II группа — 2 900 грн;

III группа — 2 700 грн.

Большинство украинцев, имеющих право на такую помощь, не должны подавать заявки в ПФУ. Помощь начислят автоматически, если Пенсионный фонд знает о вашем статусе.

Украинцам, которые имеют право на помощь, но не являются пенсионерами, нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Выплаты в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, военная пенсия по инвалидности 2026 регулируется Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих и судебной практикой. Право на выплаты имеют военнослужащие, подвергшиеся инвалидности во время службы, не позднее трех месяцев после увольнения или позже из-за травм или болезней, приобретенных при исполнении обязанностей.

Реклама

Ключевым является факт службы и причинно-следственная связь, а не страховой стаж. Оформление происходит через ВВК и МСЭК с последующей установкой I, II или III группы инвалидности.

Размер выплат рассчитывается как процент от денежного довольствия — должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет и дополнительных выплат за последние 24 месяца, без учета «боевых» выплат.

Для I группы выплата составляет 100% денежного довольствия в случае инвалидности вследствие войны и 70% вследствие других причин во время службы; для II группы — 80% и 60%; для III группы — 60% и 40% соответственно.

С учетом проводимой для компенсации инфляции индексации минимальные гарантированные размеры военной пенсии по инвалидности 2026 года составляют: 18 885 гривен для I группы, 15 494 гривны для II группы и 10 625 гривен для III группы.

Реклама

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа, но отдельные периоды работы могут к нему не отнести. По разъяснениям Пенсионного фонда, это происходит из-за ошибок в трудовой книжке, отсутствия уплаты страховых взносов или их частичной оплаты за месяц.

Для восстановления стажа необходимо обратиться к работодателю для исправления ошибок или представления уточненной отчетности, а в случае ликвидации предприятия — в архивное учреждение или к его правопреемнику.

Новости партнеров