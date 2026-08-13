Трудный период подходит к концу: четырём знакам китайского зодиака станет легче 13 августа

Китайский гороскоп / © pexels.com

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В четверг, 13 августа, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться более благоприятный период. Согласно астрологическому прогнозу, в этот день Козе, Кролику, Свинье и Лошади стоит отказаться от лишней суеты, установить личные границы и позволить себе отдых.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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13 августа 2026 года, согласно китайской астрологии, приходится на День закрытия Земляной Козы в месяц Огненной Обезьяны и год Огненного Лошади. День закрытия является последним в 12-дневном цикле и символизирует завершение дел, восстановление сил и освобождение от того, что больше не приносит пользы.

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Коза

Для Козерога главной темой дня станет отказ от чрезмерной ответственности за других. Представители этого знака часто берут на себя больше дел, чем нужно, пытаясь помочь близким или предотвратить неудачи других людей.

13 августа ситуация может измениться. Козерогам советуют отойти в сторону и позволить другим самостоятельно справиться со своими задачами. Это поможет понять, какие обязанности на самом деле были лишними. Энергия Земли, согласно прогнозу, также будет способствовать принятию более взвешенных решений без чрезмерного влияния эмоций.

Кролик

Для Кроликов этот четверг может принести облегчение благодаря установлению важной личной границы. Представителям этого знака стоит перестать воспринимать каждую проблему как срочную и позволить себе сбавить темп.

Астрологи советуют не тратить силы на ситуации, которые на самом деле не требуют немедленного вмешательства. Отказ от постоянной спешки может стать той самой перезагрузкой, которой Кролику давно не хватало.

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Свинья

Свиньям 13 августа стоит немного дистанцироваться от людей, которым они привыкли постоянно помогать. Представители этого знака нередко вкладывают много сил в дружеские и личные отношения, но не всегда получают должную благодарность.

В четверг может состояться важный разговор, который поможет определить будущее определенных отношений или партнерства. Вместо того чтобы переживать из-за возможных перемен, Свинья сможет более четко понять, какую роль она больше не хочет играть.

Лошадь

Для Лошади главной задачей дня станет вовремя остановиться. Этот знак привык действовать, добиваться результата и прилагать дополнительные усилия, однако 13 августа такая тактика может оказаться излишней.

День закрытия подтолкнет Лошадь не пытаться преодолевать очередные препятствия, а оставить ситуацию такой, какая она есть. Астрологический прогноз советует не пытаться усовершенствовать то, что уже хорошо работает: именно отказ от лишних действий может принести наибольшее облегчение.

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Напомним, что астрологи предупреждают: 13 августа 2026 года — день, когда не только можно, но и нужно приступать к реализации планов, составленных накануне.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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