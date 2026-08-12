Всё начнёт налаживаться: 4 знака китайского зодиака, которым повезёт 12 августа

Китайский гороскоп / © AP

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В среду, 12 августа, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться более благоприятный период. Согласно астрологическому прогнозу, Собаки, Лошади, Кролики и Обезьяны смогут легче справляться с делами, принимать важные решения и избавиться от лишнего напряжения.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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12 августа 2026 года в китайской астрологии называют Днём открытых дверей Земляной Лошади, который приходится на месяц Огненной Обезьяны и год Огненной Лошади. Считается, что энергия Земли в этот день придаёт стабильности и практичности активной энергии Огня. Именно поэтому представителям четырёх знаков будет проще навести порядок в делах и не чувствовать себя перегружёнными.

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Собака

Для тех, кто родился в год Собаки 12 августа, важную роль может сыграть общение. Откровенный разговор способен изменить их отношение к ситуации и напомнить, насколько важны связи с другими людьми.

Представители этого знака могут осознать, что в последнее время им не хватало общения и поддержки. Восстановление этой связи поможет почувствовать себя увереннее, а некоторые проблемы уже не будут казаться такими сложными.

Лошадь

Астрологи советуют Лошадям 12 августа немного сбавить темп. Из-за сочетания энергии Огня может возникнуть ощущение, будто все дела нужно завершить немедленно. Однако спешка в этот день будет лишней.

Вместо этого стоит обдумывать следующие шаги, планировать свои дела и не ориентироваться на темп других людей. Такой подход поможет избежать ошибок и сосредоточиться на собственных целях.

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Кролик

Кролики, которые часто склонны действовать осторожно, могут почувствовать большую уверенность в своих решениях. Им будет проще смотреть в будущее и осознавать, что они способны влиять на результат.

Это может касаться новых проектов или рабочих бесед. Представителям этого знака не обязательно быть самыми активными или самыми громкими — уверенность будет проявляться прежде всего в их действиях. Изменение взгляда на ситуацию поможет воспринимать события гораздо спокойнее.

Обезьяна

Для Обезьян важной темой среды станут договоренности и компромиссы. Разговор с другим человеком может помочь найти решение, которое устроит обе стороны.

Также в этот день возможны дела, связанные с документами, электронной перепиской, согласованием планов или заключением контракта. Астрологи советуют внимательно читать условия и задавать вопросы, прежде чем на что-либо соглашаться. Именно внимание к деталям поможет Обезьянам направить ситуацию в более выгодное для себя русло.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 12 августа 2026 года — день, который позволит нам испытать самые разные — сначала негативные, а затем и позитивные — эмоции.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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