На Украину движется резкое похолодание: синоптики назвали дату и области, которые "накроет" первыми (карта)

В Украине движется резкое похолодание / © pexels.com

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В ближайшие дни температурный режим в Украине претерпит ощутимые изменения. Уже в среду, 12 августа, большая часть территории страны окажется в тылу холодного атмосферного фронта, из-за чего долгая жара заметно спадет. Где придет похолодание?

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На Украину движется похолодание: чего ждать 12 августа

По словам синоптика Наталки Диденко, облачность уже фиксируется на спутниковых снимках над западными регионами.

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Ночью 12 августа этот фронт приведет к кратким грозовым дождям, однако 12 числа в Украине не будет существенных осадков.

В большинстве областей Украины столбики термометров будут показывать комфортные +21…+26 °C. Удерживаться высокая температура будет только на юге и юго-востоке, где прогнозируется +28…+31 °C.

В Киеве смена воздушных масс также принесет облегчение после жарких дней.

«В Киеве также дождь благодатный возможен 11 августа вечером и в ближайшую ночь, днем 12 августа, в среду, будет роскошная погода, ожидается ослабление жары до +23 градусов и солнышко с белыми облаками», — сообщила Диденко.

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Синоптик добавила, что приятная погода сохранится в Украине несколько дней, но жара вернется уже на выходных.

В Укргидрометцентре тоже сообщили об определенном похолодании 12 августа. В Украине ожидается переменная облачность, преимущественно сухая погода. Согласно прогнозу синоптиков, в большинстве регионов будет без осадков, но в юго-восточных областях днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели в большинстве областей снизятся: ночью воздух прогреется до 12–17°, а днем столбики термометров покажут 21–26°. На юге и востоке страны будет жара — ночная температура будет составлять 18–23°, а днем отметки повысятся до 28–33°.

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© Укргидрометцентр

Угроза пожарной опасности

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной угрозы в Украине на среду, 12 августа. В большинстве регионов страны будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Исключением 12 августа станет только Черкасская область, где ситуация будет оставаться менее угрожающей.

© Укргидрометцентр

Европу всколыхнет аномальная зима

Напомним, в тропической зоне развивается новый климатический феномен — позитивный Диполь Индийского океана, действующий синхронно с мощнейшим Супер Эль-Ниньо в Тихом океане.

Температурные аномалии в обоих океанах формируют масштабные атмосферные циркуляции, которые существенно изменят будущую зиму в Северном полушарии. В Индийском океане это приведет к дефициту дождей на востоке и избытку осадков на западе, а в Тихом — превышение температурной нормы на 4–5 °C, что будет усиливаться в течение осени и начале зимы.

В результате этого зима в большинстве стран Европы будет намного теплее нормы, с сильными волнами теплого и влажного воздуха из Атлантики вместо сильных морозов.

На юге континента и Средиземноморья ожидается сухая и мягкая погода, тогда как северные страны будут страдать от океанских штормов с затяжными ливнями. Полноценный снежный покров сформируется только на крайнем севере и высокогорье Альп.

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