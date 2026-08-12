Путин меняет тактику: почему по Киеву летят "Цирконы", "Ониксы" и баллистика и чего ждать до осени 2026 года

Россия не прекращает террор Киева баллистикой

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Россия будет усиливать удары баллистикой по Киеву в ближайшее время. Об этом заявляют многочисленные эксперты, ссылаясь на данные разведок. Военные аналитики отмечают: атаки баллистическими ракетами будут расти, и в ближайшее время ситуация не улучшится. Прежде всего, это связано с тем, что россияне планово наращивают свои возможности.

Изменение тактики атак на Киев: почему РФ отказывается от массированности в пользу баллистики и реактивных дронов

По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, враг кардинально меняет состав воздушных ударов по украинской столице.

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«Если еще несколько месяцев назад противник выполнял массированные воздушные удары, где привлекал более 500 воздушных целей для нападения, 600 или 700, то за последние два месяца все изменилось. Россияне оставляют в составе воздушного удара только средства, которые с учетом итогов предыдущих налетов считают более эффективными. Это баллистика и дроны с реактивными двигателями», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

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То есть противник использует то, что сейчас Украине труднее сбивать из-за нехватки средств ПВО.

«Россияне делают ставку на баллистику и дроны с реактивными двигателями. Соответственно увеличивают их производство. Для поиска ресурсов в РФ отказываются от производства таких ракет, как «Кинжал» и ряда других. Они реально оценивают затраты на их производство или проблемы с комплектующими. И концентрируются на производстве баллистики и реактивных дронах. Более того, в РФ считают этот момент своеобразным «окном возможностей», поскольку у Украины не останавливаются проблемы с антибалистическими средствами», — отмечает Игорь Романенко.

Применение «Цирконов», «Ониксов» и С-400: чем враг обстреливает столицу

Россияне используют не только штатную баллистическую ракету «Искандер», работающую в режиме «земля-земля», но и любые другие средства, способные долетать до Киева.

«Применяется все, что проблематично для нас уничтожить. Это и морские ракеты, такие как Циркон, а это гиперскоростная ракета, которая за минуты долетает в Киев. Также россияне модернизируют «Ониксы», запуская их из наземных установок. Иногда запускают из самолетов дальней авиации крылатые ракеты Х-22М. Это ракеты, предназначенные для уничтожения авианосцев, но именно ими они бьют по Киеву», — рассказывает военный эксперт.

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Романенко подчеркивает: поскольку россияне по максимуму собирают такие возможности, то привлекают к атакам и зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.

«Россияне перевыполняют годовые планы по выпуску баллистических ракет. Поскольку видят, что они долетают до целей, а у нас есть серьезные проблемы с комплексами, которые могут сбивать баллистику. Нам не хватает не только PAC-3 до Patriot, но и ракет ко всем имеющимся комплексам», — отмечает генерал-лейтенант.

Поврежденный вследствие российской атаки баллистики многоэтажный дом в Киеве

Цель ночного террора Киева: почему растет частота ударов

Сейчас россияне наносят удары баллистикой по Киеву через два-три дня. Делают это преимущественно ночью, когда люди не могут быстро спуститься в укрытие. Для гражданских жителей это становится настоящим испытанием. Такие обстрелы превращаются в «русскую рулетку», когда на город посреди ночи летит 6–8 баллистических ракет.

«Россияне бьют преимущественно по военным объектам, которые в настоящее время считают принципиальными. Но проблема в том, что баллистические средства, используемые противником, неточные. Поэтому бьют ими по жилым домам и кварталам многоэтажной застройки. Цель этих ударов — держать в постоянном напряжении жителей Киева, поскольку здесь находятся все структуры по «принятию решений». Поэтому думаю, что обстрелы, которые происходят 1–2 раза в неделю, будут постоянными и могут участиться ближе к осени», — говорит Игорь Романенко.

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К этому он добавляет, что баллистический террор напрямую зависит от наличия у противника соответствующего вооружения.

«Они стремятся обессилить наших людей, держать их в постоянном перенапряженном состоянии. Для атак привлекают несколько баллистических ракет, которые нам тяжело сбивать, а к этому прибавляют до 200 дронов. Причем долю реактивных дронов постоянно увеличивают. Если раньше их количество было до 25%, то сейчас более 50%. Реактивные дроны труднее сбивать, хотя по ним могут работать истребители. Для их уничтожения требуются более дорогие дроны-перехватчики. Их производство требует дополнительных средств, как и другие средства стратегического порядка», — отмечает генерал-лейтенант.

Угроза обстрелов энергетики Киева и подготовка к зиме

Романенко подчеркивает, что в РФ готовятся к ударам по энергетическим объектам Киева.

«Враг проводит разведку, составляет планы по приоритетности нанесения ударов. Понятно, что такие атаки будут усиливаться, когда наступит более холодный период. Кстати, россияне пытались это сделать, когда на улице держалась жара, но у противника не получилось оставить город без электричества в сильную жару — существенных отключений в летний период у нас не было», — отмечает эксперт.

Уже сейчас появляются прогнозы, что в результате атак по энергетике украинцы зимой могут оставаться со светом всего по четыре часа в сутки. Киевлянам советуют покупать генераторы или готовиться к выезду в сельскую местность.

«Здесь такое дело: если не сбивать баллистику, то к такому действительно следует готовиться. Но упомянутые прогнозы преждевременны. Прошлая зима для Киева и Украины была непростой. И мы не забыли гул генераторов, имеем опыт и навыки выживания в таких условиях, для нас это уже история нашей жизни. А вот россияне могут это впервые почувствовать в собственных домах. И здесь вопрос, кто более вынослив. Поэтому нам следует не паниковать, готовиться к возможным испытаниям, работать на опережение и двигаться дальше», — говорит военный эксперт.

Игорь Романенко отмечает: Путин намерен воевать дальше, в России планируют мобилизацию дополнительных полмиллиона человек.

«И здесь дело не только в людях, но и в применении разного типа вооружения. Россияне пытаются увеличить именно этот ресурс, поскольку их экономика почти полностью переведена на военные рельсы. И это, к сожалению, отличается от ситуации у нас. Нам решительно нужно повышать потенциал, учитывать возможности врага. Надо готовить на все это асимметричные и адекватные ответы, потому что возможности и технологии у нас для этого есть. Особенно с использованием искусственного интеллекта. Но всем этим нужно более энергично заниматься, аккумулировать средства как собственные, так и те, которыми нам помогают наши союзники», — отмечает генерал-лейтенант.

Из-за внезапности ударов посреди ночи, киевляне не всегда успевают попасть в укрытие.

Мировой дефицит ракет Patriot и альтернативные системы ПВО

Относительно баллистики, летящей на Киев с востока (Курщины, Ростова, Брянщины, оккупированных территорий), нам может помочь антибаллистика, которую украинское руководство ищет по всему миру. Это был бы наиболее эффективный вариант противодействия.

«Но во время войны на Ближнем Востоке ракеты Patriot использовали для сбивания „Шахедов“. Ракеты, которые стоят по 4 миллиона долларов, использовали по 2–3 для сбивания дешевых беспилотников. Такое использование сформировало дефицит этого оружия. Я недавно встречался с представителями Киевской зенитной бригады, они бьют одной ракетой по баллистике и сбивают ее. То есть процент поражения целей достаточно высок, проблема в отсутствии инструментария, который им нужен для отражения атак. Поэтому остается надежда на собственные разработки антибаллистики и общие с союзниками», — говорит Игорь Романенко.

По мнению эксперта, есть интересные разработки от французов и итальянцев — модернизированный ЗРК SAMP-T Mamba, уже находящийся на вооружении у французских подразделений и способный сбивать баллистику. Упомянутый комплекс нуждается в проверке по-боевому. А президент Франции Эммануэль Макрон обещал Украине до 8 батарей SAMP-T.

«У нас, к слову, модернизируется комплекс С-300. Это совместная работа с американцами, которая предполагает обновление как самого комплекса, так и ракет для него настолько, чтобы иметь возможность работать по российской баллистике. Кроме того, есть наработка по программе „Сапсан“ — „Гром-2“. Все это средства, которые могут работать и наращивать потенциал по уничтожению российской баллистики уже в воздухе», — рассказывает Игорь Романенко.

Уничтожение пусковых установок в РФ: украинская баллистика и ракеты ERAM для F-16

В то же время эксперт убежден, что гораздо эффективнее работать на опережение — наносить удары по предприятиям на территории РФ, которые производят комплектующие для баллистики и реактивных дронов.

«Надо наносить удары по местам сбора ракет, местам хранения, бить по маршрутам выдвижения и непосредственно по площадкам по запуску баллистики. Сейчас для этого формируются разведывательно-ударные комплексы, состоящие из дронов — разведывательных и ударных. Одни обнаруживают эти места, а другие дежурят и готовы наносить удары в случае обнаружения пусковых площадок. Нужно бить по заводам, как в Воткинске, или других местах, где есть соответствующие производства. По ним работают наши дроны, но вопрос в том, что эти атаки должны быть более мощными. А собственную баллистику мы ожидаем осенью, на 300 и 850 километров. Сейчас было бы очень хорошо иметь такую хотя бы на 300 километров. Также есть надежда на «Сапсан» в его ударном варианте, а там дальность уже на 500 километров. Такая ракета имеет фундаментальные системы наведения и уже прошла испытания, вопрос только в масштабировании», — отмечает Романенко.

Кроме того, у Украины есть шанс получить американские дальнобойные ракеты класса «воздух-земля» ERAM.

«Эти ракеты планировали передать нам еще при президенте Байдене. И только сейчас начался этот процесс. Их дальность — более 450 километров. Но если использовать эти ракеты с F-16 и иметь для этого все нужное информационное обеспечение, то они могут существенно понизить баллистический террор со стороны РФ. Особенно если бить этими ракетами по пусковым площадкам с баллистикой. Такие возможности есть, но для этого нужно два разрешения от американцев», — рассказывает Игорь Романенко.

Первое разрешение — это право использовать этот тип ракет с переданных европейцами F-16 по целям на территории РФ.

«А второй — на получение разведывательных данных в онлайн-режиме с использованием Starlink. В таких условиях у нас появится разведывательный комплекс нового качества. Мы сможем получать информацию и наносить удары по российской баллистике еще до ее пуска в сторону Киева. Чтобы все это получила Украина, необходима политическая воля со стороны США», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 20:41, 07.08.26 Количество просмотров 73 Взгляните, как и откуда РФ запускает баллистику! Что может остановить ракетный террор?

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