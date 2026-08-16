Мінімальна пенсія може зрости до 6 тисяч гривень: коли і кому підвищать виплати

В Україні готують масштабну пенсійну реформу

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В Україні готують зміни до пенсійної системи, які можуть суттєво вплинути на виплати частини пенсіонерів. Один із ключових орієнтирів запропонованої реформи — мінімальна пенсійна виплата на рівні 6 000 гривень.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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Найбільше нововведення можуть вплинути на людей із невисокими пенсіями та невеликим страховим стажем. Наприклад, людина може отримувати пенсію по інвалідності І групи близько 3 500 гривень і мати 22 роки страхового стажу. Якщо їй ще немає 60 років, виникає питання, чи зміниться виплата після досягнення пенсійного віку.

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«Поки що говорити про автоматичне підвищення кожної пенсії до 6 000 гривень зарано. Адже мова йде про запропонований орієнтир майбутньої реформи, а не про чинну норму. Після запровадження нової системи розмір виплати залежатиме від базової частини, страхового стажу, заробітку та інших параметрів, які остаточно визначать у законодавстві. Тому для людей із невисокими пенсіями реформа потенційно може означати суттєве підвищення, але конкретні суми можна буде оцінити лише після затвердження остаточних правил», — пояснили у відомстві.

Пенсії в Україні — останні новини

Раніше повідомлялося, що у серпні деякі українці отримають разову виплату до Дня Незалежності розміром до 3 100 грн.

У вересні окремі пенсіонери можуть отримати додатково близько 1 200 гривень до основної виплати. Така надбавка передбачена не для всіх пенсіонерів. Право на неї мають непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за вислугу років або пенсію по інвалідності та мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

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