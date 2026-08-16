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В Румынию снова залетел дрон: его сбивали истребителем F-18 — подробности
В небе Румынии снова перехватили беспилотник: в этот раз цель уничтожил испанский F-18. Обломки упали вдали от населенных пунктов, пострадавших нет.
Испанский истребитель F-18, вовлеченный в миссию НАТО по патрулированию неба, перехватил и уничтожил беспилотник в воздушном пространстве Румынии. Это уже четвёртый такой случай с начала года, сообщают в Минобороны Румынии.
Об этом пишет Reuters.
В Румынии снова сбили дрон: подробности
Радары зафиксировали влет беспилотника со стороны Молдовы — примерно в 24 километрах севернее Галаца. Получив разрешение на поражение цели, экипаж истребителя обнаружил ее с помощью радиолокатора и ликвидировал в 05:01.
Обломки упали на незаселенном участке между двумя деревнями, так что обошлось без пострадавших.
Происхождение дрона в оборонном ведомстве пока не уточняют.
Страна, имеющая более 600 км общей границы с Украиной, постоянно сталкивается с последствиями войны вблизи своих рубежей. Воздушное пространство Румынии регулярно нарушают российские дроны, а в акватории Черного моря перманентную угрозу судоходству создают дрейфующие мины.
В частности, в июле румынские F-16 впервые сбили сразу три российских дрона, а ранее один из беспилотников РФ упал на жилой дом в Галаце, ранив двух гражданских.
В Румынии сбивают российские дроны: последние новости
Напомним, армия Румынии потратила ориентировочно 1,5 млн евро на уничтожение трех российских беспилотников, которые в течение трех дней нарушали воздушное пространство страны. Основная часть расходов составила применение истребителями F-16 трех авиационных ракет AIM-9X общей стоимостью почти 1,2 млн долларов. Остальные суммы пришлись на полетные часы и техническое обслуживание самолетов.
В Минобороны Румынии подчеркнули, что безопасность граждан остается приоритетом, однако армия не сможет постоянно тратить такие деньги в случае регулярных инцидентов. Сейчас ведомство ищет более дешевые альтернативы, в частности рассматривает использование вертолетов с бортовыми пулеметами.
Кроме того, ожидается, что в следующем году на вооружение румынской армии поступят два новых комплекса противодействия дронам — один израильского производства, а другой разработан в кооперации Румынии и Украины.