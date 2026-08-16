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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Во Львове мужчина задушил женщину шнуровкой с кроссовка

Во время распития алкоголя между знакомыми произошел приведший к убийству конфликт.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

Во Львове задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 46-летней женщины в лесопосадке.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

49-летний львовянин познакомился с 46-летней жительницей Львова, после чего они пошли в лесопосадку распивать спиртные напитки. В процессе между ними возник конфликт, во время которого мужчина вытащил шнуровку из кроссовка и задушил женщину.

Подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Киеве произошло убийство в хостеле — 51-летний мужчина нанес ножом 34-летнему мужчине удар в сердце.

А на Прикарпатье мужчина жестоко убил собственную 95-летнюю мать во время бытового конфликта. Трагический инцидент произошел в городе Снятине. По информации местной прокуратуры, женщина упрекнула сына в том, что еда невкусная.

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