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- Украина
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Во Львове мужчина задушил женщину шнуровкой с кроссовка
Во время распития алкоголя между знакомыми произошел приведший к убийству конфликт.
Во Львове задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 46-летней женщины в лесопосадке.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
49-летний львовянин познакомился с 46-летней жительницей Львова, после чего они пошли в лесопосадку распивать спиртные напитки. В процессе между ними возник конфликт, во время которого мужчина вытащил шнуровку из кроссовка и задушил женщину.
Подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в Киеве произошло убийство в хостеле — 51-летний мужчина нанес ножом 34-летнему мужчине удар в сердце.
А на Прикарпатье мужчина жестоко убил собственную 95-летнюю мать во время бытового конфликта. Трагический инцидент произошел в городе Снятине. По информации местной прокуратуры, женщина упрекнула сына в том, что еда невкусная.